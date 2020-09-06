為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍武新知》美海軍打造大型無人艦 與6家廠商簽訂研究合約

    美國海軍宣布，已挑選6家廠商研究大型無人水面艦艇（LUSV），合約總額約新台幣12.3億元，完善軍方採購的規格和要求。圖為Austal USA研發的大型無人水面艦艇。（照片取自Austal USA網站）

    美國海軍宣布，已挑選6家廠商研究大型無人水面艦艇（LUSV），合約總額約新台幣12.3億元，完善軍方採購的規格和要求。圖為Austal USA研發的大型無人水面艦艇。（照片取自Austal USA網站）

    2020-09-06 15:34:20

    〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍宣布，已挑選6家廠商研究大型無人水面艦艇（LUSV），簽訂總額約4198萬美元（約新台幣12.3億元）的合約，完善軍方採購的要求規格，為之後的設計標案鋪路。美國海軍計畫在5年內採購10艘大型無人水面艦艇，組建「幽靈艦隊」，以落實「分布式海上作戰」（Distributed Maritime Operations）的概念。

    根據《海軍新聞》報導，獲選的6家廠商包含亨廷頓·英格爾斯工業（Huntington Ingalls）、洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）、布林格造船廠（Bollinger Shipyards Lockport）、馬里內特海事（Marinette Marine）、吉布斯和考克斯（Gibbs & Cox），以及奧斯塔美國（Austal USA），每份合約都包括工程支援選項，如果被執行的話，總金額可增至約5947萬美元（約新台幣17.4億元）。

    海軍海上系統司令部表示，這些研究合約將使海軍從陸基和海基的原型設計中汲取經驗，並直接與業界合作，完善價格合理、可靠且有效的大型無人水面艦艇的規格要求，以降低未來競標設計和施工合約的風險。

    美國海軍計畫在5年內採購10艘大型無人水面艦艇，並在2020年國防撥款法案中，編列2億多美元（約新台幣58億元），以建造首2艘大型無人水面艦艇，預計在2020年開始動工。

    大型無人水面艦艇排水量約為2000噸，全長約在60至100公尺間，採模組化設計，用於執行水面艦、反潛或防空等任務。相較傳統軍艦，大型無人水面艦將具有低成本、高續航、可遠端遙控等優勢，能夠與其他無人艦和有人艦聯合作戰，實現美國海軍分布式海上作戰的發想。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍武新知》對抗生鏽！美海軍與Google合作 估可省下數十億美元
    2020-09-01 13:26

    軍武新知》對抗生鏽！美海軍與Google合作 估可省下數十億美元
    軍武新知》美陸軍新防禦系統測試成功 同時攔截巡弋、彈道飛彈
    2020-08-23 16:02

    軍武新知》美陸軍新防禦系統測試成功 同時攔截巡弋、彈道飛彈
    軍武新知》美空軍將研發極音速核武？ 一份文件透露未來方向
    2020-08-20 11:35

    軍武新知》美空軍將研發極音速核武？ 一份文件透露未來方向
    軍武新知》憂戰時GPS遭癱瘓 美軍研究地磁導航技術
    2020-08-06 16:36

    軍武新知》憂戰時GPS遭癱瘓 美軍研究地磁導航技術
    軍武新知》美陸軍著手研究下一代主戰車 取代M1艾布蘭系列
    2020-08-05 11:42

    軍武新知》美陸軍著手研究下一代主戰車 取代M1艾布蘭系列
    軍情動態》美國海軍簽10億訂單 3年內打造首艘無人艦原型艦
    2020-07-14 17:40

    軍情動態》美國海軍簽10億訂單 3年內打造首艘無人艦原型艦
    國際今日熱門
    2020-09-05 18:38

    孟加拉清真寺天然氣管線爆炸 12死多人命危

    2020-09-05 17:30

    學術醜聞、自由程度惹質疑！北京清大世界排名被專家罵翻

    2020-09-05 20:46

    撐民主反警暴！台泰港「奶茶聯盟」籲團結抵制《花木蘭》

    2020-09-06 00:30

    泰國高中生也發動學運 「壞學生」怒嗆教育部長下台

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播