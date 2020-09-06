軍武新知》美海軍打造大型無人艦 與6家廠商簽訂研究合約

美國海軍宣布，已挑選6家廠商研究大型無人水面艦艇（LUSV），合約總額約新台幣12.3億元，完善軍方採購的規格和要求。圖為Austal USA研發的大型無人水面艦艇。（照片取自Austal USA網站）

2020-09-06 15:34:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍宣布，已挑選6家廠商研究大型無人水面艦艇（LUSV），簽訂總額約4198萬美元（約新台幣12.3億元）的合約，完善軍方採購的要求規格，為之後的設計標案鋪路。美國海軍計畫在5年內採購10艘大型無人水面艦艇，組建「幽靈艦隊」，以落實「分布式海上作戰」（Distributed Maritime Operations）的概念。

根據《海軍新聞》報導，獲選的6家廠商包含亨廷頓·英格爾斯工業（Huntington Ingalls）、洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）、布林格造船廠（Bollinger Shipyards Lockport）、馬里內特海事（Marinette Marine）、吉布斯和考克斯（Gibbs & Cox），以及奧斯塔美國（Austal USA），每份合約都包括工程支援選項，如果被執行的話，總金額可增至約5947萬美元（約新台幣17.4億元）。

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海軍海上系統司令部表示，這些研究合約將使海軍從陸基和海基的原型設計中汲取經驗，並直接與業界合作，完善價格合理、可靠且有效的大型無人水面艦艇的規格要求，以降低未來競標設計和施工合約的風險。

美國海軍計畫在5年內採購10艘大型無人水面艦艇，並在2020年國防撥款法案中，編列2億多美元（約新台幣58億元），以建造首2艘大型無人水面艦艇，預計在2020年開始動工。

大型無人水面艦艇排水量約為2000噸，全長約在60至100公尺間，採模組化設計，用於執行水面艦、反潛或防空等任務。相較傳統軍艦，大型無人水面艦將具有低成本、高續航、可遠端遙控等優勢，能夠與其他無人艦和有人艦聯合作戰，實現美國海軍分布式海上作戰的發想。

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