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    美「空軍一號」未來將是超音速客機？ 空軍簽下研發合約

    美國空軍的總統及行政要員空運專署分別與Exosonic和Hermeus公司簽訂合約，研發超音速客機，「空軍一號」超音速原型機最快可能會在2025年問世。（照片取自Hermeus網站）

    美國空軍的總統及行政要員空運專署分別與Exosonic和Hermeus公司簽訂合約，研發超音速客機，「空軍一號」超音速原型機最快可能會在2025年問世。（照片取自Hermeus網站）

    2020-09-08 14:53:41

    〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍總統及行政要員空運專署（Presidential and Executive Airlift Directorate）分別與Exosonic和Hermeus公司簽訂合約，研發超音速客機，「空軍一號」超音速原型機可能最快將在2025年問世。

    綜合外媒報導，美國空軍生命周期管理中心（Air Force Life Cycle Management Center）日前在推特宣布，已經授予Exosonic一份開發低音爆超音速行政專機的合約，使關鍵決策者和其團隊，能夠以一半的飛行時間到達世界各地。而更早時候，美空軍同樣也授予Hermeus一份合約，打造超音速行政專機。

    Exosonic目前提出的概念，是擁有1.8馬赫（音速單位）速度的雙引擎噴射飛機，換算成時速約為每小時2205公里，可容納70個座位，最大航程可達5000海里（約9260公里）；Hermeus則在今年2月成功測試超音速引擎原型，速度可達5馬赫（約每小時6125公里），飛機能容納20個座位，從紐約到倫敦僅需90分鐘。

    歷史上目前僅有2架超音速客機，分別是蘇聯的Tu-144和英法聯合開發的協合號，但2架飛機的商業效益太低，加上2000年7月協合號發生空難，之後便退出歷史舞台。隨著科技進步，超音速客機的主要問題「高音爆」有望被解決，使得超音速運輸的前景重新復活。

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