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    軍武新知》美空軍測試「先進戰管系統」 打造全領域作戰中樞

    美國空軍部於8月31日至9月3日，進行第2次「先進戰鬥管理系統」（ABMS）測試，驗證美軍未來指管中樞的性能。（照片取自美國空軍）

    美國空軍部於8月31日至9月3日，進行第2次「先進戰鬥管理系統」（ABMS）測試，驗證美軍未來指管中樞的性能。（照片取自美國空軍）

    2020-09-08 17:18:13

    〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍部與北方司令部和太空司令部合作，8月31日至9月3日進行第2次「先進戰鬥管理系統」（Advanced Battle Management System, ABMS）測試，成功抵禦針對美國太空資產和國土的攻擊，包含用超高速砲彈擊落模擬巡弋飛彈的靶機，驗證美軍未來指管中樞的性能。

    根據美國空軍新聞稿，透過ABMS，聯合部隊能以最先進的方法和技術，快速收集、分析和共享資訊，讓指揮官即時做出決策，並將資訊分享給前線部隊。美空軍部助理部長羅珀（Will Roper）表示，未來戰場的特徵就是資訊飽和，面對大量的戰場訊息，指揮官必須仰賴數據分析和人工智慧技術，掌握即時狀況，其重要性不亞於航空燃油和衛星，是下一代戰爭的關鍵。

    與去年12月舉行的第1次測試相比，ABMS的最新測試在規模和難度更大，過程涉及70個業界團隊、65個來自各部門的政府團隊、35個軍事平台、30個設施及橫跨4個國家的範圍，這可能是近代歷史上最大的聯合實驗。

    ABMS是美軍「聯合全領域指管」（JADC2）概念下的產物，是空軍部現代化計畫的重中之重，已獲得5年33億美元（約新台幣968億元）的研發經費，並與五角大廈下轄的所有單位合作。ABMS將成為美軍「物聯網」的核心，無縫地將陸、海、空、太空和網絡領域的裝備和軍事人員聯繫在一起，成為軍隊網絡的主幹。

    而據《國防新聞》報導，美軍也在本次測試中展示多種新裝備與構想，其中包含M109A6「帕拉丁」自走砲，發射超高速砲彈擊落模擬巡弋飛彈攻擊的BQM-167靶機，如果進一步實用化，可提供美軍一項低成本的區域防空手段。此外，美軍也測試最新的網路雲端傳輸技術，能在數秒內將命令發送至戰鬥部隊，以及AT&T的5G基地塔和Ghost Robotics開發的機械犬。

    美軍在本次測試中展示多種新裝備與構想，包含Ghost Robotics開發的機械犬。（照片取自美國空軍）

    美軍在本次測試中展示多種新裝備與構想，包含Ghost Robotics開發的機械犬。（照片取自美國空軍）

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