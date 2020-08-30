軍武新知》提升空防能力！德國欲與印度公司合作 打造「天盾」防空砲
〔即時新聞／綜合報導〕德國武器製造商萊茵金屬（Rheinmetall）近期表示，不排除將在印度投入超過10億美元（約為新台幣293.3億元），建立基地，與印度巴拉特重型電氣有限公司 （Bharat Heavy Electricals Limited，以下簡稱巴拉特）聯合生產「天盾」（Skyshield）防空系統。
據《Defense World》報導，萊茵金屬正在與巴拉特探討合作的可能性，近期萊茵金屬防空部門執行長奧克斯納（Fabian Ochsner）、電子部門執行長韋根（Susanne Wiegand）與印度北方邦微型及中小型企業（MSME）投資發展部長辛格（Siddharth Nath Singh）進行視訊會議。
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《Defense World》指出，針對投資合作計畫，萊茵金屬方表示，「萊因金屬已向巴拉特表達合作興趣，待夥伴關係成熟，不排除投入超過10億美金（約為新台幣293.3億元）的資金」。如雙方順利合作，則未來將以聯合生產的方式，製造相關坦克砲及「天盾」防空系統。
「天盾」為短程防空系統，可以擊退敵軍機以及來襲飛彈，能以卡車及其他運輸系統部署，由2門奧勒岡（Oerlikon）35公厘輪轉砲組成，每分鐘射速達1000發，火力控制系統更配有傳感元件及獨立指揮站。