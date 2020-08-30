軍武新知》提升空防能力！德國欲與印度公司合作 打造「天盾」防空砲

德國武器製造商萊茵金屬不排除將與印度巴拉特重型電氣有限公司合作，透過聯合生產的方式，在印度生產「天盾」防空系統，圖為萊茵金屬奧勒岡「天盾」防空系統。（擷取自萊茵金屬官網）

2020-08-30 11:15:37

〔即時新聞／綜合報導〕德國武器製造商萊茵金屬（Rheinmetall）近期表示，不排除將在印度投入超過10億美元（約為新台幣293.3億元），建立基地，與印度巴拉特重型電氣有限公司 （Bharat Heavy Electricals Limited，以下簡稱巴拉特）聯合生產「天盾」（Skyshield）防空系統。

據《Defense World》報導，萊茵金屬正在與巴拉特探討合作的可能性，近期萊茵金屬防空部門執行長奧克斯納（Fabian Ochsner）、電子部門執行長韋根（Susanne Wiegand）與印度北方邦微型及中小型企業（MSME）投資發展部長辛格（Siddharth Nath Singh）進行視訊會議。

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《Defense World》指出，針對投資合作計畫，萊茵金屬方表示，「萊因金屬已向巴拉特表達合作興趣，待夥伴關係成熟，不排除投入超過10億美金（約為新台幣293.3億元）的資金」。如雙方順利合作，則未來將以聯合生產的方式，製造相關坦克砲及「天盾」防空系統。

「天盾」為短程防空系統，可以擊退敵軍機以及來襲飛彈，能以卡車及其他運輸系統部署，由2門奧勒岡（Oerlikon）35公厘輪轉砲組成，每分鐘射速達1000發，火力控制系統更配有傳感元件及獨立指揮站。

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