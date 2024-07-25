澳洲衝浪客腿被鯊魚咬斷沖上岸 民眾用牽狗繩止血救命

衝浪客麥肯齊衝浪時遭鯊魚咬斷右腿，路人當機立斷用牽狗繩幫他止血，不久後他的右腿被沖上岸，民眾把他的右腿撿起後清洗放在冰桶內送往醫院。圖為澳洲新南威爾斯州海灘鯊魚警示牌。（法新社）

2024/07/25 12:46

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲新南威爾斯州麥覺理港（Port Macquarie）23日發生一起衝浪客遭鯊魚攻擊事件，23歲的衝浪客麥肯齊（Kai McKenzie）在衝浪時遭鯊魚咬斷右腿，麥肯齊乘著浪回到岸上，當下有1名路人當機立斷用牽狗繩作為止血帶幫他止血，不久後他的右腿被沖上岸，民眾把他的右腿撿起後清洗放在冰桶內送往醫院，目前院方正在評估麥肯齊的斷腿是否能重新接上。

綜合外媒報導，麥肯齊23日在麥覺理港衝浪時被1隻3公尺長的鯊魚咬傷，當下他的右腿被咬斷，麥肯齊乘著浪被沖回岸上。1名下了班正在遛狗的警察眼見此狀況，當機立斷拿牽狗繩幫麥肯齊止血，直到救護人員到場。隨後麥肯齊的右腿被沖上岸，民眾把他的右腿撿起後清洗乾淨，放在冰桶內送往麥肯齊接受治療的醫院。

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麥肯齊先是被送往當地醫院初步治療，後來又被空運到200公里外紐卡索市（Newcastle）的約翰杭特醫院，院方表示，麥肯齊的右腿也和他一起完成「長途旅行」，目前麥肯齊的傷勢嚴重，但狀況大致穩定，院方正在評估麥肯齊的斷腿是否能重新接上。

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