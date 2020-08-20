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    軍武新知》美空軍將研發極音速核武？ 一份文件透露未來方向

    美國空軍可能對極音速核武產生興趣，在一份發布後又被悄悄撤下的文件中，軍方向廠商尋求一項洲際極音速滑翔體所需的技術資訊，探索升級核武庫的方向。圖為美軍試射「義勇兵三型」（Minuteman III）洲際彈道飛彈。（美聯社）

    美國空軍可能對極音速核武產生興趣，在一份發布後又被悄悄撤下的文件中，軍方向廠商尋求一項洲際極音速滑翔體所需的技術資訊，探索升級核武庫的方向。圖為美軍試射「義勇兵三型」（Minuteman III）洲際彈道飛彈。（美聯社）

    2020-08-20 11:35:55

    〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍可能對極音速核武產生興趣，在一份發布後又被悄悄撤下的文件中，軍方向廠商尋求一項洲際極音速滑翔體所需的技術資訊，探索升級核武庫的方向。

    根據《國防新聞》報導，根據美國空軍核武器中心12日發布的一份資訊請求書（RFI），空軍正尋求升級洲際彈道飛彈的潛在選項，其中包括洲際極音速滑翔體的隔熱系統。在記者詢問後，空軍將資訊請求書撤下。

    對此，負責核武事務的美國空軍副參謀長克拉克中將（Richard Clark）表示，空軍的新一代洲際彈道飛彈「陸基戰略威嚇」（Ground Based Strategic Deterrent，GBSD），在2020年代後期服役時，將不會有極音速武器版本。

    克拉克表示，新一代洲際彈道飛彈要一直使用到2070年代，因此很難確定它未來的發展方向。不過，目前的彈頭並不包含極音速滑翔體。他補充說，GBSD採用開放式結構，可以加入新技術，但拒絕評論空軍是否考慮發展極音速核武的問題。

    GBSD由諾斯洛普·格魯曼公司（Northrop Grumman）負責研製，預計於2027年起取代美軍舊型的「義勇兵三型」（Minuteman III）洲際彈道飛彈。

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