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    軍武新知》對抗生鏽！美海軍與Google合作 估可省下數十億美元

    美國海軍每年花費數十億美元和大批人力，在機艦的防鏽和除鏽上，海軍已和科技巨擘谷歌（Google）合作，使用無人機、雲端和人工智慧（AI）技術，快速檢查生鏽處，為了改善工作效率和降低成本。（美聯社）

    美國海軍每年花費數十億美元和大批人力，在機艦的防鏽和除鏽上，海軍已和科技巨擘谷歌（Google）合作，使用無人機、雲端和人工智慧（AI）技術，快速檢查生鏽處，為了改善工作效率和降低成本。（美聯社）

    2020-09-01 13:26:43

    〔即時新聞／綜合報導〕自人類使用鋼鐵建造船隻以來，生鏽就一直是個令人頭痛的麻煩。美國海軍每年花費數十億美元和大批人力，用於船艦的防鏽和除鏽上，為了改善工作效率和降低成本，海軍已和科技巨擘谷歌（Google）合作，使用無人機、雲端和人工智慧（AI）技術，快速檢查生鏽處，減少維護人員的負擔。

    根據《Breaking Defense》網站報導，該技術利用無人機檢查船體外部，再將影像上傳雲端，透過AI進行比對，找出鏽蝕處。這項技術目前已經應用於風力發電機的維護，以及尋找道路上坑洞。Google雲端全球公共部門副總裁丹尼爾斯（Mike Daniels）表示，其AI技術可以快速地檢查上萬張圖像，讓美國海軍找出優先修復之處。

    根據2014年的一份報告，美國海軍每年需花30億美元（約新台幣880億元）在機艦的防鏽與除鏽工作，其中除鏽後上的底漆，每公升就要價近2千元，相當耗錢。因此能盡早發現生鏽跡象，便可以縮短修復船艦所需的時間和成本。

    丹尼爾斯指出，Google提供的工具不僅可以每年為海軍節省數十億美元，還可以明顯改善戰備和部署速度。此外，縮短船艦停留在港口修復的時間，也能夠降低發生如「好人查理號」火災等重大事故的風險。

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