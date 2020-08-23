軍武新知》美陸軍新防禦系統測試成功 同時攔截巡弋、彈道飛彈

美國陸軍未來的「整合防空與飛彈防禦作戰指揮系統」（IBCS）20日在新墨西哥州的白沙測試場測試，幾乎同時摧毀來襲的1枚巡弋飛彈和1枚彈道飛彈。圖僅示意。（美聯社）

2020-08-23 16:02:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國陸軍未來的「整合防空與飛彈防禦作戰指揮系統」（IBCS）20日在新墨西哥州的白沙測試場測試，幾乎同時摧毀來襲的1枚巡弋飛彈和1枚彈道飛彈，測試結果相當成功，如果一切順利，預計將在2022年下半年達成「初始作戰能力」（IOC）。

根據《國防新聞》報導，在測試中，美國陸軍從不同方向朝IBCS發射巡弋飛彈和彈道飛彈靶彈，在獲得雷達與感測器回傳的資訊後，IBCS繪製出每個目標飛彈的軌跡，並告知操作人員要使用何種飛彈攔截。其後，陸軍部隊發射「愛國者2型」飛彈摧毀巡弋飛彈，並以「愛國者3型」飛彈摧毀彈道飛彈，兩者幾乎在同一時間完成。

請繼續往下閱讀...

報導指出，IBCS在上週也進行過一次重大測試，在電戰干擾的情況下，成功攔截到來襲的2枚巡弋飛彈，顯示出該系統的技術日趨成熟，承包商諾斯洛普·格拉曼公司表示，「任何單一的感測器」都無法實現IBCS的性能。

IBCS對美國陸軍現代化的重要性與日俱增，它不僅是未來的防空與飛彈防禦系統的核心，陸軍也指望它能防禦火箭、火砲和迫擊砲、巡弋導彈和無人機，增強陸軍反間接火力的能力。

IBCS計畫於2009年啟動以來，已花費約27億美元（約新台幣794億元）。此階段的測試將在9月中旬結束，美國陸軍將於11月評估，IBCS是否可以進入生產階段，最快在2022下半年部署到首支部隊，完成IOC評估。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法