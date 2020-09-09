港府昨稱紐澳等11國願組旅遊泡泡 澳洲今打臉否認

港府商務及經濟發展局長邱騰華指出，紐西蘭與澳洲與香港共築旅遊泡跑，但澳洲外交部今天打臉說，現階段只打算與紐西蘭共築「旅遊泡泡」，否認有與香港接洽的意願。（歐新社）

2020/09/09 17:51

〔即時新聞／綜合報導〕香港原本復發的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，在近期逐漸獲得控制，香港政府也重新啟動「旅遊泡泡」（Travel Bubble）計畫，港府商務及經濟發展局長邱騰華指出，至今已初步與11個國家接觸，其中有5、6個國家較有興趣，日本、泰國已跟港府進一步商議，歐盟、紐西蘭與澳洲也有意願；然而澳洲外交部在今天（9日）打臉邱騰華的說法表示，現階段只打算與紐西蘭共築「旅遊泡泡」，否認有與香港接洽的意願。

綜合外媒報導，邱騰華昨天（8日）指出，目前與日本及泰國已展開旅遊泡泡的洽談，而歐盟部分則由德國作為協調國，與其他歐盟國家進行出入境的協商，他也指出，紐西蘭與澳洲也對加入香港的旅遊泡泡有興趣，只是要先建立紐澳兩國之間的旅遊泡泡。

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不過，澳洲外交部在今天回應澳媒《特別廣播服務公司》（SBS）表示，現階段只打算與紐西蘭共築旅遊泡泡，澳洲將會在安全的時候重開邊境，「恢復國際旅遊將是一個由衛生建議支持、按部就班的過程」，直接否決香港政府的說法。

有外媒分析指出，有鑑於中共當局不顧國際反對聲浪，在香港強推《港版國安法》導致與澳洲交惡，結果澳洲外交部就發布旅遊通知，警告澳洲公民審慎考慮前往或滯留香港，「因為有被移送到中國受審的風險」，認為共築「旅遊泡泡」的願景恐怕難以實現。

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