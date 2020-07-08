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    港版國安惡法擴及全球 澳洲重新審視引渡協議

    隨著中國在香港強推《港版國安法》過關後，後續公布的施行細則更將施行範圍擴及全球；繼加拿大率先停止施行與香港簽署的引渡協議後，澳洲政府也有意中止與香港的引渡協議，並考慮對香港人提出避難政策。圖為根據港版國安法成立的國安公署8日揭牌。（法新社）

    隨著中國在香港強推《港版國安法》過關後，後續公布的施行細則更將施行範圍擴及全球；繼加拿大率先停止施行與香港簽署的引渡協議後，澳洲政府也有意中止與香港的引渡協議，並考慮對香港人提出避難政策。圖為根據港版國安法成立的國安公署8日揭牌。（法新社）

    2020-07-08 19:57:57

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著中國在香港強推《港版國安法》過關後，不僅香港的自由遭到毀滅打擊，後續公布的施行細則更將施行範圍擴及全球；繼加拿大率先停止施行與香港簽署的引渡協議後，澳洲政府也有意中止與香港的引渡協議，並考慮對香港人提出避難政策。

    根據澳媒《ABC》報導，澳洲總理莫里森在上週曾表示，澳洲政客可能提出新的庇護政策，但目前不確定會透過技術移民簽證還是人道主義計劃來執行；而針對是否會撤銷與香港簽署的引渡協議，澳大利亞司法部長波特（Christian Porter）的發言人指出，目前政府不會透露確切的反制措施，「政府正不斷重新審視所有國際事務方面的計畫，確保它們適得其用，其中也包括引渡安排」。

    不過最大反對黨「澳洲工黨」影子內閣的司法部長馬克·德雷福斯（Mark Dreyfus）呼籲澳洲政府須「緊急審議」與香港的引渡協議；他指出，目前香港居民和訪客可以出於各種原因而被引渡到中國境內，將「當事人」從澳洲引渡到香港現在就具有「將其」引渡到中國的切實風險，「從澳洲外交和貿易部最近提升了對香港的旅行建議，就印證了這點」

    澳洲外交部在7月7日發布了的新的旅行建議，警告澳洲人前往中國可能會面臨「任意拘押」；人權觀察（Human Rights Watch）澳洲分部的負責人埃萊恩·皮爾森（Elaine Pearson）表示，《港版國安法》「廣泛而含糊，將大多數民主國家內合法的各種言論自由行為定為犯罪」，雖然根據雙重犯罪規定，如果有人被以政治罪而被起訴，澳洲政府目前不會將任何人引渡到香港，「但考慮到無數合法程序問題和這項法律的不確定性，澳洲最好完全中止其引渡條約」。

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