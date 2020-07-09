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    暫停澳港引渡協議 澳洲更新旅遊警示、延長港人簽證

    澳洲政府今宣布，暫停執行與香港及中國當局的引渡協議，並更新對香港的旅遊警示，提醒澳洲公民不應前往香港。（歐新社）

    澳洲政府今宣布，暫停執行與香港及中國當局的引渡協議，並更新對香港的旅遊警示，提醒澳洲公民不應前往香港。（歐新社）

    2020-07-09 12:15:36

    〔即時新聞／綜合報導〕中國強推港版國安法，引發各國高度關注，澳洲政府今宣布，暫停執行與香港及中國當局的引渡協議，並更新對香港的旅遊警示，提醒澳洲公民不應前往香港，同時也延長居留澳洲的香港學生及工作人士簽證時限至5年。

    港版國安法引發許多歐美國家反彈，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）9日也宣布暫停執行與香港及中國當局的引渡協議，莫里森指這項決定是承認香港出現根本變化，並指港版國安法毀壞一國兩制，許多國家也都認同這項論點。莫里森也提到，這項決定已通知香港，並向中國當局提出建議。針對目前居留在澳洲的約1萬名香港學生及工作人士，澳洲當局也將簽證時間延長至5年，之後也可申請永久居留，至於申請簽證的規則不變。

    澳洲對香港的旅遊警示，原先是因香港持續有示威活動，警民容易出現暴力衝突，警方甚至會使用催淚彈、橡膠子彈、胡椒噴霧等。此次澳洲當局也更新警示內容，並指港版國安法可能讓澳洲公民面臨被驅逐出境，或是被轉移至中國接受起訴的風險，並指該法解釋空間廣泛，適用範圍及如何實施尚待釐清，因此建議該國民眾不要前往香港旅遊，同時也呼籲該國國民，若對港版國安法有憂慮，應重新考慮是否有需要在香港逗留。至於警示等級則維持在最高級第四級「不要前往」（Do not travel）。

    據香港律政司網站所列，截至4月22日全球有19個國家和香港簽有移交逃犯的協定並已生效，不過在港版國安法生效後，19國當中已有部份國家表態反對，包含加拿大、澳洲、芬蘭、德國、愛爾蘭、荷蘭、新西蘭和英國等。

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