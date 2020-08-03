為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    自刪挺港文章推文 澳洲名校挨批向中國學生低頭

    新南威爾斯大學上月31日在推特上分享一篇文章，內容呼籲關注香港人權議題，但隨後該篇貼文卻疑似因中國學生施壓而刪文，澳媒批評校方此舉是在向中國學生低頭。（圖擷自推特）

    新南威爾斯大學上月31日在推特上分享一篇文章，內容呼籲關注香港人權議題，但隨後該篇貼文卻疑似因中國學生施壓而刪文，澳媒批評校方此舉是在向中國學生低頭。（圖擷自推特）

    2020-08-03 12:56:24

    〔即時新聞／綜合報導〕名列澳洲八大名校的新南威爾斯大學（UNSW Sydney）上月31日在推特上分享一篇文章，內容呼籲關注香港人權議題，但隨後該篇貼文卻疑似因中國學生施壓而刪文，澳媒批評校方此舉是在向中國學生低頭，校方還稱該篇文章的意見被當成是校方的說法，更遭媒體質疑，該校同一天分享了數十篇其他學者的文章，偏偏卻只有該篇文章被刪除。

    新南威爾斯大學近日分享一篇由該校法律系網站上的文章，內容中引述了該校兼任講師皮爾遜（Elaine Pearson）的許多說法，文中指中國強推國安法威脅到香港的一國兩制，並呼籲外界關注這項問題，該文標題更直言「國際社會需要施壓，以終結中國在香港所犯的錯誤」（China needs international pressure to end Hong Kong wrongs ）。皮爾遜也是「人權觀察」（Human Rights Watch）澳洲分部主任，過去就常針對人權議題發聲。

    不過這則發文隨後遭到中國學生不滿抨擊，甚至要求校方「儘快撤回文章」，並對事件展開「正式調查」。結果相隔不過數小時校方就將該則推特發文刪除，引發外界反彈。除了皮爾遜表示她希望校方對此情況進行釐清，並希望校方能重視學術自由的重要性。參議員帕特森（James Paterson）質疑，大學屈服於壓力放棄其學術自由和校園言論自由的核心價值觀，這令人非常擔憂。參議員謝爾頓（Tony Sheldon）則批評，允許這樣的事情發生，校方怎麼還配自稱為大學？對於皮爾遜這樣受人尊敬的聲音進行審查，這就是個大問題。

    雪梨「每日電訊報」（Daily Telegraph）在報導時，更將校方刪文的動作形容成對中國學生「低頭」。針對外界質疑，校方則稱刪文，是因皮爾遜的文章「被誤會成是校方說法」，校方還稱「新南威爾斯大學的學者所發表的意見，並不一定代表校方的看法。」不過「每日電訊報」質疑，校方在同一天有分享數十篇其他學者的文章連結，這些文章也可能會被誤會成是校方說法，但卻只有皮爾遜的文章連結被刪除。不過對於這項質疑，校方仍聲稱是要保障「學術自由和言論自由」。

    皮爾遜也是「人權觀察」（Human Rights Watch）澳洲分部主任，過去就常針對人權議題發聲。（路透）

    皮爾遜也是「人權觀察」（Human Rights Watch）澳洲分部主任，過去就常針對人權議題發聲。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    報復西方暫停引渡條例 中外交部：港府中止與英加澳司法互助協議
    2020-07-28 16:54

    報復西方暫停引渡條例 中外交部：港府中止與英加澳司法互助協議
    港版國安法引爆移民潮 澳洲鎖定學生及人才
    2020-07-15 14:38

    港版國安法引爆移民潮 澳洲鎖定學生及人才
    鉅陞建設口碑爆棚！東方博舍限量加碼回饋

    鉅陞建設口碑爆棚！東方博舍限量加碼回饋
    美警告公民 在中恐遭濫捕
    2020-07-13 05:30

    美警告公民 在中恐遭濫捕
    暫停澳港引渡協議 澳洲更新旅遊警示、延長港人簽證
    2020-07-09 12:15

    暫停澳港引渡協議 澳洲更新旅遊警示、延長港人簽證
    中火環保很給力！空污排放砍半

    中火環保很給力！空污排放砍半
    港版國安惡法擴及全球 澳洲重新審視引渡協議
    2020-07-08 19:57

    港版國安惡法擴及全球 澳洲重新審視引渡協議
    中國總領事涉煽動攻擊挺港學生 遭澳警調查
    2020-06-25 21:34

    中國總領事涉煽動攻擊挺港學生 遭澳警調查
    國際今日熱門
    2020-08-02 13:33

    全球太空迷注目！ 2太空人乘SpaceX飛龍2號返回地球

    2020-08-02 13:30

    批港府延後立法會選舉 龐皮歐憂港人永遠無法再投票

    2020-08-02 13:38

    阿拉伯聯合大公國 啟用阿拉伯世界首個核電廠

    2020-08-02 14:20

    武漢肺炎》再增逾650確診！澳維多利亞州進入「災難狀態」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播