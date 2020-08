自刪挺港文章推文 澳洲名校挨批向中國學生低頭

新南威爾斯大學上月31日在推特上分享一篇文章,內容呼籲關注香港人權議題,但隨後該篇貼文卻疑似因中國學生施壓而刪文,澳媒批評校方此舉是在向中國學生低頭。(圖擷自推特)

2020-08-03 12:56:24

〔即時新聞/綜合報導〕名列澳洲八大名校的新南威爾斯大學(UNSW Sydney)上月31日在推特上分享一篇文章,內容呼籲關注香港人權議題,但隨後該篇貼文卻疑似因中國學生施壓而刪文,澳媒批評校方此舉是在向中國學生低頭,校方還稱該篇文章的意見被當成是校方的說法,更遭媒體質疑,該校同一天分享了數十篇其他學者的文章,偏偏卻只有該篇文章被刪除。

新南威爾斯大學近日分享一篇由該校法律系網站上的文章,內容中引述了該校兼任講師皮爾遜(Elaine Pearson)的許多說法,文中指中國強推國安法威脅到香港的一國兩制,並呼籲外界關注這項問題,該文標題更直言「國際社會需要施壓,以終結中國在香港所犯的錯誤」(China needs international pressure to end Hong Kong wrongs )。皮爾遜也是「人權觀察」(Human Rights Watch)澳洲分部主任,過去就常針對人權議題發聲。

不過這則發文隨後遭到中國學生不滿抨擊,甚至要求校方「儘快撤回文章」,並對事件展開「正式調查」。結果相隔不過數小時校方就將該則推特發文刪除,引發外界反彈。除了皮爾遜表示她希望校方對此情況進行釐清,並希望校方能重視學術自由的重要性。參議員帕特森(James Paterson)質疑,大學屈服於壓力放棄其學術自由和校園言論自由的核心價值觀,這令人非常擔憂。參議員謝爾頓(Tony Sheldon)則批評,允許這樣的事情發生,校方怎麼還配自稱為大學?對於皮爾遜這樣受人尊敬的聲音進行審查,這就是個大問題。

雪梨「每日電訊報」(Daily Telegraph)在報導時,更將校方刪文的動作形容成對中國學生「低頭」。針對外界質疑,校方則稱刪文,是因皮爾遜的文章「被誤會成是校方說法」,校方還稱「新南威爾斯大學的學者所發表的意見,並不一定代表校方的看法。」不過「每日電訊報」質疑,校方在同一天有分享數十篇其他學者的文章連結,這些文章也可能會被誤會成是校方說法,但卻只有皮爾遜的文章連結被刪除。不過對於這項質疑,校方仍聲稱是要保障「學術自由和言論自由」。

An unacceptable disgrace.@UNSW deletes tweet of an article about #HongKong human rights abuse by @PearsonElaine , AUS director of @hrw, over pressure from Chinese nationalists who r mobilized by Chinese app #Wechat (Weixin) and email Chinese consolate for “help” from Australia pic.twitter.com/CJpkcdnVwY — 巴丢草 Badiucao (@badiucao) July 31, 2020

How can @UNSW call itself a university if they allow this to happen? When respected voices like @PearsonElaine and @hrw are being censored we have a big problem. #auspol https://t.co/qPLmhwXOiu — Senator Tony Sheldon (@senator_sheldon) August 3, 2020

I am seeking clarification from UNSW on what occurred. I hope UNSW will reaffirm its protection of academic freedom and make it clear that academic freedom does not mean caving to censorship demands by some people over views they disagree with. — Elaine Pearson (@PearsonElaine) August 2, 2020

