報復西方暫停引渡條例 中外交部：港府中止與英加澳司法互助協議

紐西蘭在昨天（7月27日）宣布停止執行與香港政府簽署的引渡條例；對此中國外交部發言人汪文斌（見圖）今天表示，香港政府將停止與英國、加拿大及澳洲的司法互助協議，並保留對紐西蘭採取進一步行動的權利。（法新社）

2020-07-28 16:54:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國當局在香港強推「港版國安法」後，引起國際上多數國家反彈，繼加拿大、澳洲、英國後，紐西蘭在昨天（27）日也宣布停止執行與香港政府簽署的引渡條例；對此，中國外交部在今天表示，香港政府將停止與英國、加拿大及澳洲的司法互助協議，並保留對紐西蘭採取進一步行動的權利。

綜合外媒報導，中國外交部發言人汪文斌表示，港府將停止與英國、加拿大及澳洲就包括引渡在內的司法互助協議；他強調，英澳加3國因為「港版國安法」而暫停與香港的協議，是粗暴干涉中國內政事務，同時也保留對紐西蘭採取進一步行動的權利。

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紐西蘭除了中止執行與香港簽署的引渡條例外，今天（28日）也宣布其他對香港的應對措施，包括改變對香港出口敏感商品的政策，所有軍事、軍民兩用物品及技術出口，將採取與中國同樣的管制措施；另外也更新旅遊建議，提醒紐西蘭人在香港可能有觸犯「港版國安法」的風險。

目前情報同盟「五眼聯盟」的成員中，澳洲、加拿大、紐西蘭與英國等4名成員皆已中止與香港簽署的引渡條例，而美國總統川普在7月中曾表示，有意中止與香港簽署的引渡條例。

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