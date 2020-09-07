罵習近平「蠢到極點」被開除黨籍 蔡霞曝「習共」超邪惡事蹟

蔡霞（左）抨擊習近平（右）蠢到極點，被中共開除黨籍。（左圖取自微博，右圖路透檔案照）

2020-09-08 00:33:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國境內近來「反習」聲浪越滾越大，中共中央黨校退休教授蔡霞私下批評習近平「蠢到極點」，錄音曝光後被開除黨籍，還剝奪退休待遇；蔡霞自稱很高興離開「黑幫一樣的政黨」，但她7日透過微博透露，中共對她做了極其邪惡的事。

中共中央黨校黨建教研部的退休教師蔡霞是正統的「紅二代」，其外祖父在1924年至1927年的國民大革命時期，就已經加入中國共產黨，是中共元老之一。蔡霞的錄音檔上月在網路瘋傳，她痛斥習近平無視黨紀國法、隨意制定罪名，讓黨淪為「政治殭屍」，使中共走到窮途末路。

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蔡霞後來被爆，她曾於「紅二代」聚會上，透露自己支持「港人擁有治理權」的理念，也砲轟中共正在毀滅香港全球三大金融中心、自由貿易港的地位，無疑是與人類文明為敵，在「挑戰全球」，她直言中國領導人習近平「蠢到極點」。也是因為這樣被中共開除黨籍、取消退休待遇。

蔡霞從去年起就一直住在美國，她本月7日透過推特表示，在中國的親屬幫忙去銀行領錢，卻被告知帳戶被凍結了，進一步追查得知，中共在8月17日開除蔡黨籍、取消退休待遇，8月20日就直接凍結蔡的銀行帳戶，要讓她連之前的存款都領不出來，想置蔡於「貧餓病痛」的困境，進而逼入絕境。

蔡霞痛罵，中共在凍結銀行帳戶之前，完全沒有發出任何通知，如果親屬沒有幫忙領錢，根本不會知道銀行帳號已經被凍結了，她怒斥：「人們永遠想不到邪惡的習共有多邪惡！」

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