「她」是男的？解放軍「蘿莉系」女友被爆料 中國網友全崩潰

2020-09-07 22:00:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國網友近日盛傳1張照片，1名中國解放軍義務役士兵退役，她的「蘿莉系」正妹女友到軍營外相迎，兩人甜蜜合照，不料，卻有中國網友爆料「她是男的」，消息真偽難辨，但廣大網友群無法接受，全部崩潰。

中國社群媒體「鄰友圈」今日下午4點29分有網友貼出1張照片，1名退役士兵背著「光榮退役」的紅彩帶，與特地相迎的「蘿莉系」正妹甜蜜地合照，上車後也繼續拍合照，不過，有中國網友爆料這正妹是男兒身，為退役士兵的同性伴侶。

不少中國網友從照片中看出這名正妹疑似有喉結，「男兒身」的說詞也愈演愈烈，甚至有中國網友對此影射，照片中的正妹是知名微博部落客「睡兔初空」。該部落客鄭重否認，並警告網友別擅自取用照片造謠，不過，「睡兔初空」也好奇照片中的女子是誰，呼籲她出來聯繫。

照片也傳到台灣臉書粉專「加藤軍台灣粉絲團 2.0」，許多台灣網友也無法接受「羅莉系」正妹是男兒身，紛紛留言指出「漂亮與性別無關」、「突然覺得什麼都可以了」、「好處是不會懷孕（誤）」、「這麼可愛一定是男的」，但也有網友認為「這絕對不可能是男的，一定是女生，好了就這樣，我不要接受其他可能性」。

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