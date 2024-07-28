奧運開幕前法國高鐵路網遭破壞 不排除「外國勢力」介入

法國鐵路系統仍在搶修中。（路透）

2024/07/28 08:02

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在巴黎奧運26日開幕前夕，法國高速列車（TGV）鐵路網在當天清晨遭人蓄意縱火破壞，導致列車延誤，近3日影響80萬人。法國交通部長維格里耶（Patrice Vergriete）27日表示，鐵路系統將在週一（29日）恢復正常，內政部長達馬南（Gerald Darmanin）則不排除有外國勢力介入此次破壞行動。

綜合外媒報導，26日清晨的破壞行動，造成法國鐵路多處基礎設施損毀，包括電纜、訊號裝置等。法國國家鐵路公司（SNCF）表示，26日就有25萬名乘客受到此事件影響，不過，法國國家鐵路公司強調，巴黎奧運參賽隊伍的交通計畫將得到保障，不會受到此事件影響。

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交通部長維格里耶（Patrice Vergriete）27日指出，光是26日有10萬人搭不上火車、15萬人面臨火車延誤，目前搶修行動仍繼續，預計28日仍會有影響，29日就會恢復正常，破壞事件發生後3天可能會影響近80萬名乘客。

針對此事件，內政部長達馬南接受法媒訪問時表示，不排除內部原因及外國勢力參與可能性，現在要談幕後黑手還言之過早，相關部門正持續調查中。兩名消息人士26日曾表示，此類作案手法起初讓人懷疑是左翼激進份子或是環保團體所為，但目前還沒有任何證據。

此次襲擊事件也影響歐洲跨國運輸，在事件發生後，歐洲之星公司表示已取消了倫敦、巴黎、布魯塞爾和阿姆斯特丹之間約25%的車次，週末將取消約20％的車次，所有車次都有可能會延誤。此事件甚至造成英國首相施凱爾（Keir Starmer）不得不改搭飛機參加奧運開幕式。

交通部長維格里耶指出，破壞事件發生後，可能會影響近80萬名乘客。（法新社）

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