就是要獨立公投！索羅門最大省省長：總統只對舔中感興趣

索國總統蘇嘉瓦瑞（左3）2019年9月與台灣斷交後，隔月火速會見中共總書記習近平（右2）。（法新社檔案照）

2020/09/12 01:03

〔即時新聞／綜合報導〕太平洋島國索羅門2019年9月與台斷交、轉向中國建交，索國最大省分馬來塔（Malaita）省長蘇達尼（Daniel Suidani）對此耿耿於懷，本月1日先宣布將舉辦獨立公投後，8日砲轟總統「只對舔中國感興趣」，蘇達尼11日已與中央政府展開會商，強硬表明將在本月舉辦獨立公投。

根據《索羅門時報》報導，馬來塔省長蘇達尼宣布舉辦獨立公投後，中央政府已經有所行動，認定蘇達尼的舉動違法，並表明省政府舉辦獨立公投違反《省政府法案》（PGA），索國中央「省政府與制度建設部」（MPGIS）也因此召回馬來塔省務卿法阿巴蘇（Frederick Fa’abasu），不過，法阿巴蘇拒絕被召回。

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蘇達尼指出，「索國總統蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）不再對國家事務感興趣，只對自己的政治權力感興趣。」蘇達尼強調，中央政府不斷對馬來塔省施壓，但該省先前已經透過公報表明立場，明確拒絕中國與索羅門建交，「很明顯，蘇嘉瓦瑞政府只對舔中國感興趣。」

蘇達尼一直支持台灣，去年索羅門與台灣斷交後，就爆料指出曾有人開出相當17萬8300澳幣（約400萬台幣），想買通他支持與台灣斷交，改與中國建交。

根據《索羅門星報》報導，馬來塔省長蘇達尼與包括省務卿法阿巴蘇在內的14人小組，11日前往與中央「省政府與制度建設部」部長索爾雷索（Rolland Seleso）會面，索爾雷索指出，此次會晤將針對獨立公投案與省務卿拒絕召回這2件事進行討論；消息人士指出，中央政府抽乾了省政府的資金，迫使蘇達尼出面會談。

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