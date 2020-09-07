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    若印度對中國開戰？ 吳嘉隆分析：美軍會從南海進攻

    中國又與印度在邊界地帶爆發衝突。圖為印度民眾抗議中國。（美聯社檔案照）

    中國又與印度在邊界地帶爆發衝突。圖為印度民眾抗議中國。（美聯社檔案照）

    2020-09-07 20:37:29

    〔即時新聞／綜合報導〕中國與印度近期再於邊界爆發衝突，經濟學者吳嘉隆今（7日）表示，印軍與美軍都做好對中開戰的準備了，印度若開戰，美軍當然會支援，一旦印度對中國實施石油禁運，美軍就將在南海對中國發動戰爭。

    吳嘉隆在臉書發文推測，美中戰爭的導火線會是印度，印度原本就對中共有3大理由開戰：

    第一，中國「一帶一路」從陸地與海面雙向包圍/夾擊印度，讓印度的國家安全大受威脅，印度早就很不舒服。
    第二，中共在西藏的雅魯藏布江上大量興建水壩，攔截水資源，讓東印度地區的水資源備受威脅，印度早就購買許多用來轟炸這些水壩的飛彈。
    第三，印度充當對抗中共的先鋒，看準將來美國與日本會把供應鏈從中國撤出，轉來印度，因為美日聯手正在下一盤地緣政治的大棋，要促成印度崛起，來制衡中國崛起。

    吳嘉隆說，印度與美軍都已做好開戰準備，吳預測，印方在開戰後將於印度洋至麻六甲海峽地帶，對中國油輪進行禁運，1個月後，美軍在南海對中開戰，海南島上的核潛艦基地將成為美軍目標；目前為止，俄國、以色列、法國也都在出售軍火給印度，感覺中印邊界開打的可能性是越來越大。

    吳嘉隆提到，印方對中國有新仇舊恨，除了1962年的中印邊界戰爭，想進入聯合國安理會擔任擔任理事國，也被中國阻止，諸多原因讓印方求戰，印度政府的對中策略能達到的利益，印方都算好了，台灣民眾也應了解中國為何會使印度有這些策略。

    吳嘉隆臉書全文（已獲授權）

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