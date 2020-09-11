李克強咳好大一聲！習近平演講40秒唸錯2字

習近平（左）8日演說繼續被踢爆，40秒內念錯2個字，在唸錯字後，身旁的總理李克強（右）咳了好大一聲。（歐新社檔案照）

2020/09/11 00:49

〔即時新聞／綜合報導〕中共總書記習近平公開發言常常出現口誤，中國9月8日舉辦「全國抗擊武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情表彰大會」，習近平發表全文1萬73字的講稿，卻被抓到40秒內唸錯2個字，坐在他身旁的國務院總理李克強還咳了好大一聲。

「中國中央人民政府網站」釋出「習近平在全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會上的講話」，全文1萬73字，內容環繞「共產黨帶領人民抗擊武漢肺炎疫情成功」，除了自誇中國迅速控制疫情，還稱中國防疫成功證明「社會主義核心價值觀」是「凝聚人心的強大力量」，也稱中國的自信是民族發展「最持久的力量」。

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習近平感謝「香港同胞、澳門同胞、台灣同胞」與海外僑胞對中國的支援，他說：「14億中國人民顯示出高度的責任意識、自律觀念、奉獻精神、友愛情懷，鑄就起團結一心、眾志成城的強大精神防線。」他認為，只要繼續實踐社會主義價值觀，就能「築牢中華兒女團結奮進、一往無前的思想基礎。」

習近平看著講稿逐字唸出，不時停頓讓台下官員有機會鼓掌，除了「為熱乾麵加油」引發話題之外，據《自由亞洲電台》報導，習近平的講稿唸到「新冠肺炎疫情以一種特殊形式告誡世人」時，把「特殊」唸成「特出」，接著在40秒內，又把「混淆」的「淆」唸成「洨」（中國官訂拼音「yáo」唸成「xiáo」），在他旁邊的李克強正巧在習近平唸錯字之後咳了好大一聲，格外引人矚目。

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