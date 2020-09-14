聞起來臭吃起來香？中國公廁驚見「傳統特色小吃」

中國一處高速公路服務區的公廁外對聯，被認為暗諷中國特色小吃「是屎」。（圖取自微博）

2020/09/14 00:55

〔即時新聞／綜合報導〕中共總書記習近平日前喊出「全國人民替熱乾麵加油」引發熱議，不少中國各地小吃也浮上台面，不過，中國1間廁所外貼著1副對聯，道出「中國傳統特色小吃」是「聞起來臭吃起來香」，有外國網友懷疑，這幅對聯似在嘲諷習近平的政策。

根據中國《北京網絡廣播電視台》報導，浙江省湖州市「高速（公路）德清服務區」，被發現公共廁所外貼著1副黃底黑字的對聯，上聯寫著「中國傳統特色小吃」，下聯則是「聞起來臭吃起來香」。由於對聯貼在廁所外，立刻引發網友瘋傳，甚至也傳到了中國牆外的社群媒體「推特」（Twitter）。

請繼續往下閱讀...

中國《成都商報》報導指出，從無錫到杭州這段高速公路，德清服務區是用路人經常造訪的服務區，現在的公共廁所在以前是一間商店，專賣臭豆腐，在經過整修之後店家全遷移至別處，但建築外的對聯卻沒有移除，拍攝影片的中國民眾說：「這樣子也不是太好看吧，路過的人都在笑這個玩意兒。」

不少中國網友對於這幅對聯竟然還存在感到不解，「難道是說，咱們的特色小吃是屎嗎？」不過也有其他網友回擊：「就貼錯了唄，你吃過屎？知道又臭又香？」也有中國網友提到「忍不住的全身顫抖」、「真香」、「就地取材」、「味道正宗」、「笑死，故意不撕掉的吧！」海外網友則認為，此對聯提倡習近平推動的「內循環」政策。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法