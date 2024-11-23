川普新政府人選陸續出爐！ 一次看完已確認名單

美國總統當選人川普內閣人選陸續公布。（本報合成）

2024/11/23 12:24

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普陸續公布內閣人選，22日提名布資深的避險基金經理人貝森特（Scott Bessent）擔任財政部長，而在已知名單中，以挺台參議員魯比歐（Marco Rubio）擔任國務卿、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）接任政府效率部共同領導人、威爾斯（Susie Wiles）成為白宮史上首個女性幕僚長最為矚目。

川普任命佛州聯邦參議員魯比歐為國務卿，其強烈反共且被中國官方媒體稱為「最偏執激進的反華人士」，代表川普新政府的對中強硬政策，可能不會僅限於關稅和貿易領域；此外，魯比歐2020年和賴清德會晤時，曾提到「一定支持台灣」。

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川普團隊長期政治顧問兼競選經理威爾斯，成為美國史上首個女性白宮幕僚長，其沉著冷靜的戰略思維讓她有著「冰女」的外號，特別擅長運用數據分析和微型目標鎖定（microtargeting）等技術，精準掌握選民需求。

將接任國防部長的赫格塞斯（Pete Hegseth），目前為福斯新聞節目主持人，擁有普林斯頓大學和哈佛大學名校學歷，曾在陸軍國民兵服役並派駐到阿富汗、伊拉克等前線，獲得過2枚銅星勳章（表彰英勇或創下功績的軍人），屬於保守派且長期支持川普。

特斯拉執行長馬斯克，將和印度裔富商拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）一起執掌新的部門「政府效率部」，馬斯克強調未來該單位的事項將全部在網路公布，盡可能達到最高的透明度，並呼籲民眾若發現政府正在削減重要事務，或是沒有剔除浪費稅金的項目，都可以向他們反映。

其餘新政府人選在國安方面包括白宮國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）、國土安全部長諾姆（Kristi Noem）、國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）、中央情報局長雷克里夫（John Ratcliffe）。

新政府內閣成員還有衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）、內政部長兼領導能源委員會柏根（Doug Burgum）、能源部長萊特（Chris Wright）、運輸部長杜菲（Sean Duffy）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、教育部長麥馬洪（Linda McMahon）、法務部長邦迪（Pam Bondi）等。

川普新政府人事一覽︰

姓名 職稱 簡歷 魯比歐 （Marco Rubio） 國務卿 佛州聯邦參議員，挺台形象鮮明，多次為台灣發聲 威爾斯 （Susie Wiles） 白宮幕僚長 2024川普競選團隊共同經理 米勒 （Stephen Miller） 白宮副幕僚長 川普第一任時期移民顧問 瓦爾茲 （Mike Waltz） 白宮國安顧問 綠扁帽退役，佛州聯邦眾議員 霍曼 （Tom Homan） 「邊境沙皇」 白宮邊境移民政策官 美國移民暨海關執法局前代理局長 李威特 （Karoline Leavitt） 白宮新聞秘書 川普競選團隊發言人 赫格塞斯 （Pete Hegseth） 國防部長 陸軍國民兵退役，曾派駐伊拉克、阿富汗，福斯新聞主持人 諾姆 （Kristi Noem） 國土安全部長 南達科他州長 加巴德 （Tulsi Gabbard） 國家情報總監 前夏威夷州聯邦眾議員 雷克里夫 （John Ratcliffe） 中央情報局長 前國家情報總監，曾指出中國是二戰以來對全球民主自由的最大威脅 馬斯克 （Elon Musk ） 政府效率部共同領導人 特斯拉執行長、SpaceX創辦人 拉馬斯瓦米 （Vivek Ramaswamy） 政府效率部共同領導人 印度裔富商，曾和川普一起角逐總統大選共和黨初選 小羅勃甘迺迪 （ Robert F. Kennedy Jr.） 衛生部長 曾以獨立身分參選總統 柏根 （Doug Burgum） 內政部長兼領導能源委員會 北達科他州長 萊特 （Chris Wright） 能源部長 能源公司Liberty Energy創辦人 杜菲 （Sean Duffy） 運輸部長 福斯新聞主持人，曾任威斯康辛州聯邦眾議員 盧特尼克 （Howard Lutnick） 商務部長 川普交接團隊共同主席，知名抗中鷹派 麥馬洪 （Linda McMahon） 教育部長 WWE共同創辦人 邦迪（Pam Bondi） 司法部長 佛州前檢察長 貝森特 （Scott Bessent） 財政部長 宏觀對沖基金Key Square Group的創辦人兼執行長 卡爾 （Brendan Carr） 聯邦傳播委員會主席 聯邦傳播委員會委員，川普稱為「言論自由的捍衛者」 澤爾丁 （Lee Zeldin） 環境保護署署長 紐約州前聯邦眾議員

將接任美國國務卿的魯比歐。（美聯社）

「冰女」威爾斯將成為美國史上首個女性白宮幕僚長。（彭博）

準國防部長赫格塞斯。（歐新社）

馬斯克將成為政府效率部共同領導人。（歐新社）

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