川普新政府人選陸續出爐！ 一次看完已確認名單
美國總統當選人川普內閣人選陸續公布。（本報合成）
劉家凱／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普陸續公布內閣人選，22日提名布資深的避險基金經理人貝森特（Scott Bessent）擔任財政部長，而在已知名單中，以挺台參議員魯比歐（Marco Rubio）擔任國務卿、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）接任政府效率部共同領導人、威爾斯（Susie Wiles）成為白宮史上首個女性幕僚長最為矚目。
川普任命佛州聯邦參議員魯比歐為國務卿，其強烈反共且被中國官方媒體稱為「最偏執激進的反華人士」，代表川普新政府的對中強硬政策，可能不會僅限於關稅和貿易領域；此外，魯比歐2020年和賴清德會晤時，曾提到「一定支持台灣」。
請繼續往下閱讀...
川普團隊長期政治顧問兼競選經理威爾斯，成為美國史上首個女性白宮幕僚長，其沉著冷靜的戰略思維讓她有著「冰女」的外號，特別擅長運用數據分析和微型目標鎖定（microtargeting）等技術，精準掌握選民需求。
將接任國防部長的赫格塞斯（Pete Hegseth），目前為福斯新聞節目主持人，擁有普林斯頓大學和哈佛大學名校學歷，曾在陸軍國民兵服役並派駐到阿富汗、伊拉克等前線，獲得過2枚銅星勳章（表彰英勇或創下功績的軍人），屬於保守派且長期支持川普。
特斯拉執行長馬斯克，將和印度裔富商拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）一起執掌新的部門「政府效率部」，馬斯克強調未來該單位的事項將全部在網路公布，盡可能達到最高的透明度，並呼籲民眾若發現政府正在削減重要事務，或是沒有剔除浪費稅金的項目，都可以向他們反映。
其餘新政府人選在國安方面包括白宮國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）、國土安全部長諾姆（Kristi Noem）、國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）、中央情報局長雷克里夫（John Ratcliffe）。
新政府內閣成員還有衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）、內政部長兼領導能源委員會柏根（Doug Burgum）、能源部長萊特（Chris Wright）、運輸部長杜菲（Sean Duffy）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、教育部長麥馬洪（Linda McMahon）、法務部長邦迪（Pam Bondi）等。
川普新政府人事一覽︰
|姓名
|職稱
|簡歷
|魯比歐 （Marco Rubio）
|國務卿
|佛州聯邦參議員，挺台形象鮮明，多次為台灣發聲
|威爾斯 （Susie Wiles）
|白宮幕僚長
|2024川普競選團隊共同經理
|米勒 （Stephen Miller）
|白宮副幕僚長
|川普第一任時期移民顧問
|瓦爾茲 （Mike Waltz）
|白宮國安顧問
|綠扁帽退役，佛州聯邦眾議員
|霍曼 （Tom Homan）
|「邊境沙皇」 白宮邊境移民政策官
|美國移民暨海關執法局前代理局長
|李威特 （Karoline Leavitt）
|白宮新聞秘書
|川普競選團隊發言人
|赫格塞斯 （Pete Hegseth）
|國防部長
|陸軍國民兵退役，曾派駐伊拉克、阿富汗，福斯新聞主持人
|諾姆 （Kristi Noem）
|國土安全部長
|南達科他州長
|加巴德 （Tulsi Gabbard）
|國家情報總監
|前夏威夷州聯邦眾議員
|雷克里夫 （John Ratcliffe）
|中央情報局長
|前國家情報總監，曾指出中國是二戰以來對全球民主自由的最大威脅
|馬斯克 （Elon Musk ）
|政府效率部共同領導人
|特斯拉執行長、SpaceX創辦人
|拉馬斯瓦米 （Vivek Ramaswamy）
|政府效率部共同領導人
|印度裔富商，曾和川普一起角逐總統大選共和黨初選
|小羅勃甘迺迪 （ Robert F. Kennedy Jr.）
|衛生部長
|曾以獨立身分參選總統
|柏根 （Doug Burgum）
|內政部長兼領導能源委員會
|北達科他州長
|萊特 （Chris Wright）
|能源部長
|能源公司Liberty Energy創辦人
|杜菲 （Sean Duffy）
|運輸部長
|福斯新聞主持人，曾任威斯康辛州聯邦眾議員
|盧特尼克 （Howard Lutnick）
|商務部長
|川普交接團隊共同主席，知名抗中鷹派
|麥馬洪 （Linda McMahon）
|教育部長
|WWE共同創辦人
|邦迪（Pam Bondi）
|司法部長
|佛州前檢察長
|貝森特 （Scott Bessent）
|財政部長
|宏觀對沖基金Key Square Group的創辦人兼執行長
|卡爾 （Brendan Carr）
|聯邦傳播委員會主席
|聯邦傳播委員會委員，川普稱為「言論自由的捍衛者」
|澤爾丁 （Lee Zeldin）
|環境保護署署長
|紐約州前聯邦眾議員
將接任美國國務卿的魯比歐。（美聯社）
「冰女」威爾斯將成為美國史上首個女性白宮幕僚長。（彭博）
準國防部長赫格塞斯。（歐新社）
馬斯克將成為政府效率部共同領導人。（歐新社）