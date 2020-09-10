中國完成太空試驗任務 美媒：近地軌道遭留不明物體

2020/09/10 22:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國官方宣布，4日成功以長征2F火箭發射可重複使用的試驗太空飛行器，並於6日返回預定著陸場，中方對此次任務的細節保密到家，並不准訪客、工作人員攝影或對外洩露消息。美國媒體指出，近地軌道遭中國的試驗太空飛行器留下了不明物體。

中國官媒《新華社》4日指出，中方在酒泉衛星發射場利用「長征二號F」運載火箭，成功發射「一型可重復使用的試驗航天器」，將在軌運行一段時間後，返回國內預定著陸場，「期間，將按計劃開展可重復使用技術驗證，為和平利用太空提供技術支撐。」

港媒《南華早報》報導，一份經軍方證實為真的通知文件顯示，4日火箭發射當天，中方警告酒泉發射場工作人員、訪客均不得拍攝這次發射過程，也禁止在網路上討論此事，要求「任務期間所有單位都應該加強人員管理，確保機密不外洩」。

美媒《太空新聞》報導，中國試驗太空飛行器在進入離地約331公里至347公里的低軌道範圍時，釋放不明物體到軌道上，目前不明物體位於離地表332公里至348公里處。荷蘭萊登大學 （Leiden University）太空態勢感知顧問馬可．朗布羅克（Marco Langbroek）在推特上寫道，該物體是在中方太空飛行器脫離軌道、返回地球前釋出。

目前中國與美國的太空機構都沒有對此發表細節，不過，中國的太空飛行器過去曾發射過監視用衛星，且中國軍方本次雖拒絕透露任務細節，但卻表明「可以看看美國的X-37B（高超音速太空飛機）」，引發外界聯想。美方至今已用該機型完成5次祕密任務，最長曾在近地軌道待了776天，它可修理、發射衛星，同時也具有軍武潛力。

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