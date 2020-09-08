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    影片曝光！中國發射長征火箭 殘骸500公里外落地爆炸

    中國7日下午1點57分發射長征B型火箭（左），殘骸（右）落於500公里外的民宅旁山坡上。（圖取自微博）

    中國7日下午1點57分發射長征B型火箭（左），殘骸（右）落於500公里外的民宅旁山坡上。（圖取自微博）

    2020-09-08 00:49:33

    〔即時新聞／綜合報導〕中國山西省太原衛星發射中心、解放軍第25試驗訓練基地在7日下午1點57分，使用長征四號B型火箭將「高分11號02衛星」送上太空，不過其中1個火箭推進器卻從天而降，在500公里外的民宅旁山坡上落地爆炸。

    根據中國《央視》報導，7日下午1點57分，太原衛星發射中心用長征四號B型火箭，把「高分11號02衛星」成功送上預定軌道，任務「圓滿成功」，該衛星為光學衛星，地面影像分辨率高，主要用於國土普查、城市規劃、路網設計、農作物估產和防災等領域，也可為「一帶一路」建設提供資訊。

    根據《希望之聲》中國《頭條新聞》報導，中國官方雖稱任務成功，但遠在500公里外的民宅卻差點遭殃，當地民眾拍到，巨大的火箭推進器從天而降，最後撞毀在聚落旁的山坡地上，伴隨著猛烈的爆炸聲響，還有黃橙橙的滾滾濃煙四處蔓延，但是官方卻沒有對此否認、證實或發表任何評論。

    回顧中國火箭發射意外史，許多案例也是被民眾目擊，但官方卻沒有予以承認，如2012年5月26日，長征火箭殘骸墜落湖南綏寧砸壞民宅和高壓線路2014年12月31日，長征火箭殘骸落貴州福泉2020年4月11日，長征火箭與衛星落於四川被民眾目擊等案件，官方均無相關說法。

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