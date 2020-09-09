美中關係低迷 美智庫研究員：美很可能挺印度打中國

美國總統川普（見圖）對中國態度強硬，曾表明願意在中印衝突之間充當調解人，被兩國拒絕。（彭博檔案照）

2020/09/09 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國與印度邊界自1975年簽訂停火協議後，本月7日出現首次開槍事件，緊張情勢不斷升級，美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）研究員葛洛斯曼（Derek Grossman）接受《德國之聲》專訪表示，現在美中關係沒有很好，一旦印度開戰，美國「很可能會支持印度」。

根據《德國之聲》報導，葛洛斯曼對於中印衝突指出，局勢在近2個月來不斷升溫，但印度、中國可能還是不願意見到「熱戰」爆發，不過，有鑑於其他因素，兩國也不願意在邊界問題有所妥協，目前戰爭並非即將開打，但若衝突不斷發生，打仗可能性也會爭加，可能出現與1962年中印邊境戰爭相似的狀況。

請繼續往下閱讀...

美國總統川普過去曾表明願意充當中印衝突的調解人，葛洛斯曼指出，印度屢次表明「美國不要插手」，而目前的美中關係也沒好到哪裡，因此川普的算盤實現的機會不大，不過，要是印中雙方再次打起來，印方或因力求戰勝中國，轉而希望美國介入，而美方也很有可能不挺中國，支持印度。

對於中國與印度的外交部長即將在莫斯科碰頭，葛洛斯曼認為，雙方曾以軍事會議想解決爭端，但都不見起色，因此需要仰賴外交途徑解決，除了透過外交部長對話，或許還需要兩國領導人的「非正式會晤」，若需要調解人，歐盟或德國的態度比起美國更為中立，或能發揮作用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法