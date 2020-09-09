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    迪士尼配合中共大外宣？ 黃之鋒公開信籲CEO說明白

    前香港眾志秘書長黃之鋒更對此在臉書發布一封公開信，呼籲華特迪士尼公司現任總裁鮑伯·查佩克公開與中共新疆當局所達成的所有協議，包括獲得的補貼、資金、援助與指示。（圖擷取自黃之鋒facebook）

    前香港眾志秘書長黃之鋒更對此在臉書發布一封公開信，呼籲華特迪士尼公司現任總裁鮑伯·查佩克公開與中共新疆當局所達成的所有協議，包括獲得的補貼、資金、援助與指示。（圖擷取自黃之鋒facebook）

    2020/09/09 22:44

    〔即時新聞／綜合報導〕美國迪士尼新電影《花木蘭》（Mulan）近期上映，因女主角劉亦菲去年公開支持香港警察，被香港、台灣和泰國民主派人士抵制，又被發現片尾公開感謝涉嫌將新疆維吾爾族關入「再教育營」的中共機關，再起爭議；前香港眾志秘書長黃之鋒今（9）日晚間再在臉書發表公開信，呼籲華特迪士尼公司總裁鮑伯·查佩克（Bob Chapek）公開與新疆當局的所有協議，包括獲得的補貼、資金、援助與指示。

    黃之鋒在信中表示，《花木蘭》自2019年發表預告片以來，便收到來自全球各地的譴責聲浪，近期更有報導稱《花木蘭》對中共在新疆的8個政府機構致上了「特別感謝」之意，其中竟包含了中國新疆吐魯番市公安局、中共吐魯番市委宣傳部、中共吐魯番市高昌區委宣傳部及中共鄯善縣委宣傳部，他質疑迪士尼是否與中共合作，藉此洗白在新疆迫害少數民族的惡名，並進行大外宣。

    他更指出，《花木蘭》在2018年拍攝，同一年，中共當局也對維吾爾族進行最殘酷的打壓，且這部電影也在再教育營的所在地拍攝，從「吐魯番機場到鄯善沙漠之間的公路沿途至少會經過7座再教育營」；且依據美國國務院發布的《2019年國際宗教自由報告》指出，有超過100萬名維吾爾族、哈薩克族、回族、其他穆斯林團體以及部分維吾爾族基督徒「被失蹤」，強制拘留在再教育營裡，並遭「政治洗腦、酷刑、身心折磨、強迫絕育、性侵害、強迫勞動，以及未經審判就因宗教與種族原因而長期拘禁」。

    黃之鋒呼籲，由於該事件受到國際關注，希望迪士尼能揭露與新疆當局所達成的完整協議內容，包含從中共當局收到的一切資金、補助、支援以及指示；且由於《花木蘭》被外界認為是在幫中國的種族滅絕行為進行大外宣與粉飾太平，因此也敦促迪士尼暫停播放這部充滿爭議的電影，並對新疆在教育營侵犯人權行為的進行表態。

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