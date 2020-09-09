片尾感謝新疆公安 花木蘭再惹議

圖為泰國曼谷街頭的該片宣傳海報。（法新社）

2020-09-09 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國迪士尼影片公司新片《花木蘭》（Mulan）不僅因女主角劉亦菲公開支持香港警察，遭到香港、台灣和泰國民主派人士抵制，片尾還公開感謝、美化涉嫌管理將新疆維吾爾族關入「再教育營」的中共機關和政府機構，再次引發爭議，迪士尼被批評為「在集中營陰影下牟取暴利的國際公司」。

感謝一堆中共機構

去年八月，擁有美國籍的劉亦菲對香港「反送中」運動表態，支持香港警察，引發「＃抵制花木蘭」網路聲浪。《花木蘭》本月上映後，眼尖的網友發現片尾感謝一長串中方機構，大半為中共或政府機關，其中又以吐魯番市公安局、中共新疆維吾爾族自治區黨委宣傳部、中共吐魯番市委宣傳部、高昌區委宣傳部、鄯善縣委宣傳部，特別令人怵目驚心。

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美國「共產主義受害者紀念基金會」（VOCMF）專家鄭國恩（Adrian Zenz）告訴英國廣播公司（BBC），吐魯番公安局為拘禁新疆少數民族的「再教育營」第一波管理機構。「世界維吾爾代表大會」透過「推特」表達對迪士尼甘與吐魯番公安掛勾的不屑。香港民運人士黃之鋒除了譴責迪士尼，還點名該片觀眾在維吾爾族穆斯林遭大規模監禁一事上也有「同謀」之嫌。

長期關注中國人權議題的中國留學生章聞韶推文指出，該片當然得感謝吐魯番公安，因為該片於二○一八年開始在吐魯番拍攝時獲得當地公安大力相助，而當時正逢再教育營快速興建階段，不知有多少維族人遭公安押入再教育營。

美擬禁新疆棉 再掀撤廠潮

此外，紐約時報八日報導，由於中國所產多數棉花及相關製品疑是新疆強迫勞動的產物，川普政府正考慮祭出進口禁令，最快可能在八日宣布範圍。中國身為全球第一大棉花生產國，產量近八十五％來自新疆，當地也是中國紡織品和全球眾服裝品牌材料的主要原產地，外界早已懷疑相關產出為強迫勞動成果，紐時預言新令發布將帶動新一波撤廠潮。

美國迪士尼影片公司新片《花木蘭》片尾的感謝單位，有不少是中國關押新疆維吾爾族穆斯林的「再教育營」推手。（取自網路）

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