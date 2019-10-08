美國黑名單再增8中企 多數曾助中共監控新疆維族

2019-10-08 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府今（8）日以「協助中共侵害人權」為由，將8家中國企業增列入貿易「黑名單」，包括「海康威視」、「商湯科技」、「曠視科技」、「科大訊飛」、「大華技術」、「美亞柏科」、「依圖科技」、「頤信科技」等8間企業。

據《路透》報導，美國今（8）日以「協助政府侵犯人權」為由，再增列8家中國企業至貿易黑名單當中，即刻禁止這些公司向美國企業購買零件機組，不僅會影響這8家中企本身，也對其供應商、顧客及融資方造成重擊。

以下為主要遭禁之中國企業簡介：

黑名單將對海康威視造成慘烈影響

「海康威視」（Hikvision）為本次美國黑名單中最為「知名」的監視器大廠，亦為全球最大的監視系統供應商，同時也向破壞新疆維吾爾族人的警察機關供應各式設備，飽受國際社會批評。

美國今年8月中通過法律，禁止聯邦政府機關採購中國5家企業產品，以預防資安、國安威脅，海康威視即為其中之一。

報導指出，海康威視市值約420億美元（台幣約1.3兆元），中國政府控股42%，該公司每年海外營收約有70億美元（台幣約2100億元），高達30%被轉回中國。

美國監視器大廠IPVM創辦人霍諾維奇（John Honovich）指出，海康威視使用美國包括英特爾（Intel）、英偉達（Nvidia）、安霸（Ambarella Inc）、威騰電子（Western Digital）、希捷（Seagate）等科技公司的產品或零件。

霍諾維奇表示，被列入美國黑名單，將會對海康威視造成非常「慘烈」的影響。

商湯科技幫中國政府「抓嫌疑犯」

「商湯科技」（Sensetime）由香港中文大學工程學院團隊所創立，2014年底由湯曉鷗領軍獲得融資成立，為中國最快速成長的AI科技公司之一。

商湯科技2座總部分別設立於北京和香港，主要開發臉部辨識、影片分析，及其他如自動駕駛等程式技術。

商湯科技利用AI技術搭配監視畫面來分析人臉，進而辨認身分，讓中國政府可以追蹤並抓捕在公共空間露臉的嫌犯。

去年在獲得新一輪融資前，商湯科技市值估算約45億美元（台幣約1390億）。商湯科技主要客戶包括中國公安部、中國移動、海航集團和華為科技等。

中國手機品牌OPPO和Vivo中所使用的臉部解鎖等功能，也是出自商湯科技之手。商湯今年2月曾表示，會與麻省理工學院（MIT）聯盟合作，推展AI技術的研究進程。

曠視科技AI技術，富士康也曾投資

2011年由清華大學畢業生創立的「曠視科技」（Megvii），目標在香港首次公開募股（IPO）至少5億美元（台幣約154億元）。

曠視科技以臉部辨識平台「Face++」聞名，也向中國政府、阿里巴巴、螞蟻金融、聯想、華為等公司提供臉部辨識及AI技術。

如果曠視募股成功，將會成為中國首個公開上市的AI公司。先前投資曠視的公司包括阿里巴巴、螞蟻金融、富士康、中國人民銀行等公司。世界上最大的主權基金之一，阿布達比投資機構（The Abu Dhabi Investment Authority）也參與其中。

科大訊飛一手與MIT合作，一手幫助政府監控新疆

「科大訊飛」（Iflytek）成立於1999年，專攻語音辨識，是中國語音AI的領頭羊。中國國有通訊企業中國移動持有科大訊飛12.85%股權，是最大的股東。

美國麻省理工學院（MIT）去年曾宣布與科大訊飛的5年合作協議，將讓科大訊飛承包3項研究計畫，參與MIT最著名的電腦科學及人工智慧實驗室（CSAIL）。

《路透》過去曾在報導中指出，科大訊飛獨家供應新疆喀什市（Kashgar）警方，共25項「聲紋」採集系統，且與新疆監獄管理機關有其他合作協議。

依圖科技稱「1秒辨識10億張臉」

「依圖科技」（Yitu）成立於2012年，主要研發臉部辨識、AI技術，獲得紅杉資本（Sequoia Capital）、馬雲私人投資公司雲峰資本，以及高瓴資本等投資。

依圖科技聲稱其臉部辨識技術可在「1秒內辨識超過10張人臉」。過去他們曾表示，這項臉部辨識科技應用在中國招商銀行的1500個據點。

依圖科技也曾和阿里雲合作，架設雲端平台以作智慧運輸管理使用。

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