美國醫美首例！不肖業者無照做「吸血鬼療法」害3女染愛滋

美國CDC報告披露首例因醫美注射致愛滋病毒傳染案例。醫美注射示意圖，非當事人。（美聯社）

2024/04/29 12:10

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國疾病管制中心（CDC）上週公布報告，披露首起SPA業者進行違法醫美臉部注射，致3女感染愛滋病毒（HIV）事件。

綜合外媒報導，美國疾病管制及預防中心（CDC）上週在發病率及死亡率周報（Morbidity and Mortality Report，MMWR）中，公開美國首例因不當醫美注射致愛滋病病毒感染事件細節，至少3名女性受害，其中1人病情危急住院，總計59人暴露於感染風險。

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據報告內容，美國新墨西哥州一家無照SPA水療中心在2018年間違法為顧客提供俗稱「吸血鬼療法」的自體血清再生療法（PRP），且因重複使用針頭及血液保存不當產生污染，令至少3名女性感染愛滋病毒，其中1人2023年病情危急住院。

新墨西哥州衛生機關在2018年夏天接獲通報，其中一名40歲女性受害者，曾在該SPA中心接受過「吸血鬼療法」，且在沒有其他任何感染途徑的情況下確診愛滋病毒。在調查後，已勒令該SPA中心在2018年秋天停業。

雖然未消毒的注射及血液交換是廣為大眾所知的愛滋感染風險途徑，但這是美國首例與醫美注射有關的愛滋病感染案例。此案共計有59名顧客暴露於愛滋感染風險中，其中20人接受PRP療法，其他則是肉毒桿菌注射等。

據悉，所謂「吸血鬼療法」，是抽取自體內血液後分離出高濃度血小板血漿，在分層注射回臉部肌膚等。據台灣整形外科學會網站資料顯示，具膠原蛋白增生，使皮膚緊緻、毛孔縮小、改善細紋及皮膚暗沉、乾燥等療效。

醫美治療常與針頭注射有關，但消費者務必確認機構是否經過政府認證，且具醫師執照、專科證書等，才能保障自身健康安全及權益。

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