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中年大叔求充電 中國店員一看螢幕超糾結 網直呼：報警！

手機充電後跳出的簡訊顯示該名中年男子可能不是手機主人。（圖擷取自微博）

手機充電後跳出的簡訊顯示該名中年男子可能不是手機主人。（圖擷取自微博）

2024/04/29 12:08

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日一名中國店員上網求助，有位男子請求幫手機充電，不料手機螢幕竟顯示一則簡訊，表示手機可能是「贓物」，頓時讓他內心糾結不已。

中國一名網友發文透露，上班時有位中年男子進來店裡，詢問手機沒電能否幫忙充電，之後手機就放在店裡充電，沒想到中年男似乎不是這台手機的主人。

當時充電的手機螢幕上顯示，「您好，這是我丟失的設備，裡面有對我十分重要的文件數據。請看到留言後及時與我聯繫，非常感謝！歸還者必有500元（人民幣）（新台幣約2249元）重謝！」失主不忘在簡訊最後提供個人聯絡方式，希望好心人若拾獲手機可以聯繫他。

原Po當下內心天人交戰，稱這台舊手機裡應該真的有很多重要資料，但又擔心為自己惹上麻煩，好糾結該不該聯絡手機失主。

貼文一出吸引不少「人間清醒」的網友回應，「撿手機永遠給警察，不然什麼破事都有」、「如果你好心撥了電話，『失主』就領走了手機，後面『偷手機』的大叔來了，一口咬定手機是他的，說你拿了他手機不肯歸還，這就是詐騙？」、「我感覺是個『局』，偷手機巴不得沒人知道呢，還給一個陌生人，還剛好有失主聯絡方式？」

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