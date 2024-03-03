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首頁　>　社會

女衝台中燒肉朝聖之旅 手機掉小黃堅持吃完才報案

警方根據車牌找到運將送回手機。（警方提供）

警方根據車牌找到運將送回手機。（警方提供）

2024/03/03 18:29

〔記者許國楨／台中報導〕王姓妙齡女子前天特地自南部搭高鐵到台中，隨後搭上小黃後直奔知名燒肉店用餐，席間雖發現手機丟失小黃上仍堅持吃完，完成這趟燒肉朝聖之旅才報案，員警得知原委雖哭笑不得仍協助確認計程車車牌號碼，透過車籍系統聯絡到運將送回，讓這趟美食之旅畫下美麗句點。

台中市第四分局大墩派出所當天接獲21歲王女報案，表示心愛手機遺留計程車上，因未記下車牌號碼，只得至臨近警所求助，巡佐盧旺志、警員林俞秀得知，王女早上約10時許從高鐵站下車搭上計程車後，直奔公益路知名燒肉店，手機當時就遺留在車上。

員警根據其提示時間，逐一過濾周邊大路口，調閱了近20個路口，花費近3小時，終於發現文心路與公益路監視器一隅計程車出現身影，經透過車籍系統致電詢問運將，確定拾獲手機一事後，運將二話不說從彰化載完客後返回警所送還手機，並僅收取200元路費。

開心王女為表達感謝之意，還衝去買熱騰騰的黑糖糕作為答謝，大讚「台灣最美的風景果然是人」；經了解，王女此行特地北上台中大啖知名燒肉，因為燒肉太誘人，席間即便發現手機丟失，仍執意將餐點吃完，完成這趟燒肉朝聖之旅才去報案。

警方聞訊哭笑不得，所幸透過熱心員警協助下找回手機，也讓王女這趟台中美食之旅畫下美麗句點；第四分局長李建興呼籲，民眾出門在外重要物品要隨身保管、多加留意，並做到財不離身，才能確保自身財產安全。

警方獲報積極調閱路口監視器。（警方提供）

警方獲報積極調閱路口監視器。（警方提供）

警方過濾監視器終於發現計程車。（警方提供）

警方過濾監視器終於發現計程車。（警方提供）

王女開心表達謝意。（警方提供）

王女開心表達謝意。（警方提供）

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