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    中國宣稱塔利班若能維持和平 阿富汗將獲「可觀投資」

    中國方面提出方案，稱如若塔利班能夠保證阿富汗在美軍撤出後「維持和平」，中國就會投資阿富汗，重整阿富汗經濟，圖為中國國家主席習近平。（美聯社）

    中國方面提出方案，稱如若塔利班能夠保證阿富汗在美軍撤出後「維持和平」，中國就會投資阿富汗，重整阿富汗經濟，圖為中國國家主席習近平。（美聯社）

    2020/09/10 12:08

    〔即時新聞／綜合報導〕與阿富汗塔利班（Taliban）民兵組織熟悉的2名巴基斯坦消息來源近期表示，中國方面提出方案，稱如若塔利班能夠保證阿富汗在美軍撤出後「維持和平」，中國就會為阿富汗修建「公路網」，重整阿富汗經濟，不排除持續投資後續能源發展，以換取未來進口石油和天然氣的渠道。

    《金融時報中文網》報導，巴基斯坦西南部俾路支省（Balochistan）部落首領透露，北京在過去3個月的會談中，提出將對阿富汗「能源和基礎設施項目進行可觀投資」，中方聲稱只要塔利班維護和平，中國的投資就會從修建公路開始，再來就會朝能源發展，例如發電，並透過阿富汗從中亞地區進口石油和天然氣。

    文中指出，俾路支省另外1位部落首領則透露，中國的承諾是要修建連結阿富汗主要城市的高速公路，以全國「公路網」為提案，而巴基斯坦外交部消息來源亦證實，從美國總統川普決定撤軍後，中國方面就不斷與塔利班代表會談。

    新加坡安全專家多爾西（James Dorsey）對此表示，針對阿富汗問題，中國似乎在為未來鋪路，更指出中國隊與其接壤國家展現出濃厚興趣，而阿富汗便是其中一國。巴基斯坦1名前情報員指出，中國一直敦促塔利班看到阿富汗經濟重整的好處，而塔利班似乎也理解了這件事。

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