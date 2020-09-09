每小時1次！印軍密集派戰機巡弋 解放軍神經緊繃

2020/09/10 00:43

〔即時新聞／綜合報導〕印度與中國7日在交界地帶，發生自1975年簽訂停火協議後的首次槍響，雙方互相指責，印方派出每個小時都派出戰機巡邏，監視解放軍動態，讓中方神經緊繃、不敢大意。

根據印度《歐亞時報》報導，印方已經占領班公錯（Pangong Tso）南北邊的黑頂山和熱欽、熱藏隘口等3個戰略要地，由於印度和中國之間的緊張局勢沒有消除，印度空軍（IAF）不斷派出戰鬥機前往控制線（LAC），頻率達到每小時進行一次巡邏，對中國人民解放軍營地展開定時監視。

印度武裝部隊已部署在這些戰略地區，並建立了不同的陣地，以便密切關注解放軍營地內的狀況，新德里除了尋求外交途徑解決邊界問題，也致力於維護印度軍隊在交界地區的安全，同時不能容忍主權、領土完整性遭受破壞，目前仍不斷持續與北京軍方展開對話，同時進行軍事戰略部署。

報導指出，目前尚不清楚印方是否派出最近新買的「飆風戰機」，該機型被認為適合在喜馬拉雅山脈進行空對空、空對地戰鬥，不過，印度已在爭議地區北方地帶部署了米格戰機，控制線附近的營地則有蘇愷30戰機、米格29戰機、阿帕契攻擊型直升機，海軍也持續派出P-8海神式海上巡邏機，印軍舉動令解放軍神經緊繃，也向該處的4個中國營地部署了更多戰機等軍武。

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