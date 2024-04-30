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男持武士刀街頭瘋砍釀1死4傷！死者年僅13歲、警察被砍成重傷

英國倫敦一處住宅區30日發生一起隨機砍人案，造成1死4傷。（法新社）

英國倫敦一處住宅區30日發生一起隨機砍人案，造成1死4傷。（法新社）

2024/04/30 21:29

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦東北部雷德布里奇區（Redbridge）一個名為「埃諾」（Hainault）的地點，今天（30日）發生一起隨機砍人案，一名30多歲的男子手持武士刀朝路人揮砍，已知造成1死4傷，死者為年僅13歲的男童，傷者包括當地警察。事件發生後引起英國社會震驚及關注，目前犯案男子已被逮捕。

綜合英媒報導，當地時間30日上午6點54分（台灣時間30日下午1點54分）左右，倫敦警方接獲報案，指埃諾地鐵站附近發生隨機砍人事件，一名身穿黃色帽T、手持一把武士刀的男子正在揮砍路人，有數人被砍傷。而犯案男子手拿疑似武士刀在街頭犯案的影片也隨即在網上瘋傳，目擊者表示，該名男子先是駕駛一輛貨車撞上建築物，接著拿著武士刀下車砍人，還不斷對路人大喊「你相信上帝嗎？」

警方獲報趕到現場後，隨即與男子展開對峙，有2名警員與之對抗時被砍成重傷，需接受手術，所幸現階段無生命危險。最後該名男子成功被制伏並逮捕，警方表示被捕男子現年36歲，這起事件初判與恐攻活動無關。除了2名員警受傷，另有3位市民被砍傷送醫，其中一名13歲男童因傷勢過重，不幸宣告不治，全案共1死4傷。

這起事件引發英國社會關注，警方目前還在調查男子犯案動機。倫敦市長薩迪克·汗（Sadiq Aman Khan）表示對埃諾發生的事情感到震驚且難過；英國內政大臣柯維立（James Cleverly）表示其心與傷者、死者家屬及其他因此事受到驚嚇的民眾同在；首相蘇納克（Rishi Sunak）強調，英國絕不允許這種暴力行為存在，除了對死者家屬致哀，蘇納克也對勇敢對抗歹徒而受傷的警員表達敬意。

黃色帽T男手持武士刀作案的過程在網上瘋傳。（圖翻攝自X平台）

黃色帽T男手持武士刀作案的過程在網上瘋傳。（圖翻攝自X平台）

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