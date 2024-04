男持武士刀街頭瘋砍釀1死4傷！死者年僅13歲、警察被砍成重傷

2024/04/30 21:29

祝蘭蕙/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕英國倫敦東北部雷德布里奇區(Redbridge)一個名為「埃諾」(Hainault)的地點,今天(30日)發生一起隨機砍人案,一名30多歲的男子手持武士刀朝路人揮砍,已知造成1死4傷,死者為年僅13歲的男童,傷者包括當地警察。事件發生後引起英國社會震驚及關注,目前犯案男子已被逮捕。

綜合英媒報導,當地時間30日上午6點54分(台灣時間30日下午1點54分)左右,倫敦警方接獲報案,指埃諾地鐵站附近發生隨機砍人事件,一名身穿黃色帽T、手持一把武士刀的男子正在揮砍路人,有數人被砍傷。而犯案男子手拿疑似武士刀在街頭犯案的影片也隨即在網上瘋傳,目擊者表示,該名男子先是駕駛一輛貨車撞上建築物,接著拿著武士刀下車砍人,還不斷對路人大喊「你相信上帝嗎?」

警方獲報趕到現場後,隨即與男子展開對峙,有2名警員與之對抗時被砍成重傷,需接受手術,所幸現階段無生命危險。最後該名男子成功被制伏並逮捕,警方表示被捕男子現年36歲,這起事件初判與恐攻活動無關。除了2名員警受傷,另有3位市民被砍傷送醫,其中一名13歲男童因傷勢過重,不幸宣告不治,全案共1死4傷。

這起事件引發英國社會關注,警方目前還在調查男子犯案動機。倫敦市長薩迪克·汗(Sadiq Aman Khan)表示對埃諾發生的事情感到震驚且難過;英國內政大臣柯維立(James Cleverly)表示其心與傷者、死者家屬及其他因此事受到驚嚇的民眾同在;首相蘇納克(Rishi Sunak)強調,英國絕不允許這種暴力行為存在,除了對死者家屬致哀,蘇納克也對勇敢對抗歹徒而受傷的警員表達敬意。

