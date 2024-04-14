越勞賭贏錢嘴秋室友持刀刺傷勸架男 丟包醫院不治警追查逮人

黃姓越南籍移工酒後不滿阮姓室友贏錢還嘴秋，持刀教訓他時，刺中勸架陳姓同鄉胸口，送醫不治，林口警方連夜逮人，起出兇刀、兇衣。（記者吳仁捷翻攝）

2024/04/14 14:49

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市林口傳出賭博糾紛引發殺人，越南籍移工找另3名同鄉到租屋處喝酒、賭博，幾杯黃湯下肚，阮男賭贏錢後得意忘形，對同鄉們嗆聲，引起黃姓室友不滿，持刀要教訓阮男，在場陳男要上前勸架，未料遭刺中胸口，黃嫌跟兩名室友搭計程車帶陳男送醫後逃逸，警方循線到仁愛路逮人，起出兇刀，依殺人罪嫌送辦。

據了解，41歲嫌犯黃男為越南籍移工，他與25歲同鄉租屋在林口區仁愛街，13日晚間兩人找來44歲陳姓同鄉等3人，到租屋處飲酒作樂，期間也開始賭起越南式賭博。

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今天凌晨12許，阮男贏錢後因酒醉，得意忘形，對在場輸錢者大呼小叫，還講越南垃圾話，引發同住黃男不滿，雙方口角爆發衝突，黃男持刀要教訓阮男，陳姓男子上前勸架，未料遭持刀正中胸口，當場倒地血流如注，黃嫌與另兩名同鄉搭計程車載陳男送醫。

黃嫌事後得知死者不治，嚇得逃離，警方獲報，追查至上車處查看，沿血跡源頭找尋研判案發地點，追查到仁愛路一處公寓內，在屋內發現疑似兇刀及血衣等證物，鑑識人員採證送驗。

警方後續擴大調閱案發現場周遭監視器，通知屋主指認，鎖定涉案犯嫌為黃嫌，於今天凌晨2時許查緝到案；黃嫌辯稱，他跟死者共5名同鄉在公寓內飲酒賭博，黃嫌因與阮男口角，持水果刀攻擊時，陳姓死者上前攔阻，卻遭刺中胸口，黃嫌及友人隨即叫計程車將死者送醫，死者仍不治，警方偵詢後，將黃嫌依殺人罪嫌送辦。

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黃姓越南籍移工酒後不滿阮姓室友贏錢還嘴秋，持刀教訓他時，刺中勸架陳姓同鄉胸口，送醫不治，林口警方連夜逮人，起出兇刀、兇衣。（記者吳仁捷翻攝）

黃姓越南籍移工酒後不滿阮姓室友贏錢還嘴秋，持刀教訓他時，刺中勸架陳姓同鄉胸口，送醫不治，林口警方連夜逮人，起出兇刀、兇衣。（記者吳仁捷翻攝）

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