酒店口角刺死人 高院查出兇嫌脫產賣屋加重判刑14年6月

陳姓男子在北市中山區酒店電梯和黃男發生口角，竟持刀殺害黃男，一審判14年，高院查出陳男事後脫產賣屋企圖逃避民事賠償，毫無悔意，今加重改判為14年6月。（記者楊國文攝）

2024/03/19 18:04

〔記者楊國文／台北報導〕北市陳姓男子和友人程、林姓男子，前年到北市中山區一家酒店飲酒後搭乘電梯欲離去，另名酒客黃男誤以為陳男3人在罵他，雙方爆發口角，出電梯後扭打成一團，衝突間，陳男拿出攜帶的折疊刀刺中黃男胸口，一行人立即逃離並丟棄兇刀，黃男送醫不治，一審依殺人罪判陳男14年徒刑，檢方和陳男均不服提起上訴；高等法院查出陳男事後脫產賣屋，刻意逃避賠償被害人家屬，今加重改判陳男14年6月。

檢警調查，身材壯碩的黃男與陳男等3人並不相識，雙方均於2022年6月9日上午5時40分到北市長春路一家酒店飲酒後搭乘同一部電梯欲離開酒店。

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當時，陳男等3人在電梯內不斷「講幹話」互相消遣對方、開玩笑，但一旁黃男誤以為3人在說他，質問他們在罵什麼，陳男3人則覺得莫名其妙，反嗆黃男。

由於雙方均具有酒意，出電梯後，仍不斷互相嗆聲叫囂，程男率先出手毆打黃男，陳男接著加入戰局，3人在酒店1樓的騎樓扭打成一團，由於黃男身材魁梧，陳男為抵抗拿出折疊刀揮舞示威，過程中不慎刺中黃男胸口，黃男當場倒地血流不止，送醫後不治身亡。

陳男見自己闖下大禍，嚇得將折疊刀丟在地上，與程男倉皇地搭上計程車逃離，林男則擔心東窗事發，撿起折疊刀丟棄在附近水溝後離去。事後，陳男投案，坦承犯行，被殺人、傷害罪起訴，程男被依傷害罪、林男依湮滅證據罪起訴。

台北地院審理後，依殺人罪判陳男14年徒刑，程男判4月、林男3月徒刑、程、林2人均可易科罰金定讞。

檢察官和陳男均不服判決，上訴高等法院，高院審理後查出，陳男案發後的同年7月11日以買賣原因，將他名下的房屋出售，且於上訴後即出國未歸，雖然一審時辯解房屋是家人賣掉，他並不知情，但高院認定陳男說謊、卸責，顯然是脫產逃避民意賠償，且從一審審理，上訴時均否認殺人，又拒不到庭，毫無悔意，今加重改判為14年6月。可上訴。

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