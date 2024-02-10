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首頁　>　社會

折疊刀對決斧頭！除夕圍爐刺死登門尋仇仇家 台南男聲押

台南市東區燒烤店昨晚除夕夜發生兇殺案。（民眾提供）

台南市東區燒烤店昨晚除夕夜發生兇殺案。（民眾提供）

2024/02/10 17:46

〔記者楊金城／台南報導〕台南市東區除夕夜發生凶殺案！鄭姓男子與周姓男子在網路互嗆結怨，鄭男由哥哥載到周男的燒烤店談判，爆發衝突，鄭男持小斧頭，在混亂中反被周男以折疊刀刺死。警方逮捕周嫌夫婦和林姓、郭姓友人等4嫌，今天移送台南地檢署，南檢訊後向台南地方法院聲押禁見周男，周妻陳女以3萬元交保，林男5萬元交保，郭男飭回。

41歲鄭男與42歲周男去年曾在網路嗆聲結仇，鄭姓兄弟昨晚8點50到周男在台南東區的燒烤店談判，當時周男與家人約7、8人正在圍爐，見仇家來挑釁，一言不合，隨即開打。

鄭男帶著斧頭，由哥哥載到現場，一下車就直衝店內要與周男直接「輸贏」，當著周男親友面前，兩人爆發衝突，一陣拉扯扭打，鄭男兄長見狀也拿球棒助陣，周男以折疊刀反擊，鄭男被刺傷，緊急送醫仍宣告不治。

周男行凶後留在現場，警方獲報趕抵，封鎖現場調查，查扣斧頭、折疊刀、球棒，逮捕涉嫌行凶的周男，周妻、林姓友人疑拿器物抵抗也被帶回偵訊，在場的郭姓友人也被帶回，全案依殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦。

死者鄭男初步相驗，胸口疑身中數刀，左胸口有穿刺傷疑為致命傷，擇期解剖查明確切死因。

折疊刀。（民眾提供）

折疊刀。（民眾提供）

斧頭。（民眾提供）

斧頭。（民眾提供）

球棒也北查扣。（民眾提供）

球棒也北查扣。（民眾提供）

台南市東區燒烤店昨晚除夕夜發生兇殺案。（民眾提供）

台南市東區燒烤店昨晚除夕夜發生兇殺案。（民眾提供）

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