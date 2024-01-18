殺同居女友「水泥棺」藏屍埋住家底下 法男謊報失蹤下場曝

41歲法國男子萊馬尼（左）被控殺害38歲同居伴侶瓦奎爾（右）。（取自社群平台Ｘ）

2024/01/18 16:40

〔編譯陳成良／綜合報導〕法國南部蒙彼利埃（Montpellier）41歲男子萊馬尼（Samire Lymani） 被控殺害同居女友，死者被發現埋進混凝土澆灌成的「水泥棺」，藏下凶嫌寓所地下。萊馬尼否認犯行，他的律師為他進行無罪辯護。不過法庭判16日裁決萊馬尼殺人罪名成立，並判處30年有期徒刑。

萊馬尼自1月9日以來一直在蒙彼利巡迴法院受審，罪名是於2021年1月在他位於法國南部貝達里約（Bédarieux）寓所中，殺害38歲伴侶瓦奎爾（Aurelie Vaquier），她的屍體被發現埋進一塊混凝土磚中，藏在寓所地板之下，2021年4月7日，警方偵破本案，找到這塊「水泥棺」。

請繼續往下閱讀...

《法新社》報導，萊馬尼在最後的庭辯中再次宣稱自己無罪，他辯稱女友是在他外出探親時失蹤的，是陌生人生人潜入他家行凶。他在庭訊中請求稱，「你們應該釋放我，我希望你們重新開始調查，任命新的調查法官、新的調查警員，必須找到真正的凶手！」

不過法官認為罪證確鑿，不採信他的辯詞，律師進行無罪辯護也徒勞無功，最後法官依照檢方的求處刑度，判處萊馬尼入獄30年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法