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首頁　>　社會

友人反目！台北街頭鬥毆2死1重傷 獨剩他呆坐血泊旁

台北市大同區街頭血腥鬥毆，2人死亡1人重傷搶救中，路旁的車輛和地面血跡斑斑。（記者劉慶侯翻攝）

台北市大同區街頭血腥鬥毆，2人死亡1人重傷搶救中，路旁的車輛和地面血跡斑斑。（記者劉慶侯翻攝）

2023/11/16 08:56

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市大同區今（16）日清晨疑因口角衝突引發街頭砍人案，互相認識的3人均受刀傷，經送醫急救，廖姓與高姓男子已傷重身亡，王姓男子仍在急救中。警方全面封鎖現場調查中。

警方調查，今日凌晨4時36分，警方接報案指稱北市大同區蘭州街7號前傳出有爭執聲，疑似酒後鬥毆，有3名男子互相叫罵、拉扯，地上有大片血跡。

警方線上巡邏趕抵現場，發現57歲廖男、56歲高男已倒臥血泊中，另一名58歲王姓男子則呆坐在一旁，現場發現2把水果刀、1把折疊刀、1支警棍。

廖男後送往台北市立聯合醫院中興院區急救，5時49分宣告不治；王男意識清楚，送往馬偕醫院，經診斷為胸部穿刺傷合併氣血胸、合併休克，5時49分發病危通知；高男送往台大醫院急救，6時5分宣告傷重不治。

警方經調閱監視器影像，初步判定，廖男騎乘機車與高男騎乘機車到案發地點後，與王男爭執並互相拉扯，並拿刀相互攻擊。

警方初步調查，三人均是認識的朋友，而王男和高男則具清潔隊員身分。為何三人間會發生如此血腥鬥毆情事？由於唯一生還的王姓仍在救治中，警方稍後再作調查。

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