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內湖凶殺身分曝！家境優渥男染毒 討錢刺死退休國文名師阿姨

朱男聲稱沒有工作缺錢花用，才找上阿姨要錢，起口角一時激動才持刀攻擊。（記者鄭景議翻攝）

朱男聲稱沒有工作缺錢花用，才找上阿姨要錢，起口角一時激動才持刀攻擊。（記者鄭景議翻攝）

2023/11/29 20:07

〔記者鄭景議／台北報導〕37歲朱姓男子染上毒癮缺錢花用，今天上午10點左右到台北市內湖區環山路一段向76歲譚姓阿姨要錢遭拒絕，爆發激烈口角，朱男竟拿水果刀狠刺，譚婦胸口中3刀，血流如注倒地，送醫後不治身亡。內湖分局警方逮捕朱男，依殺人罪法辦。

據了解，朱男家境優渥，家族開科技公司，但朱男有精神障礙，還染上毒癮，長期無業，家中本來在內湖環山路上買了一棟房子給他居住，但去年他曾嘗試在家中縱火，讓家人對他徹底絕望，將他趕出內湖的房子，與他徹底斷絕關係，失去家中奧援的朱男，開始到處要錢，之前也數度找上譚姓阿姨。

上午朱男帶著水果刀前往環山路找阿姨，口角下持刀刺殺，路過熱心民眾見狀通報警消，還監視朱男不讓朱男逃離現場，朱男行凶後則呆坐路邊開始抽菸，口中喃喃自語地說著「對不起、對不起」等語，救護人員抵達現場時發現譚婦已經失去呼吸心跳，經過搶救後仍在下午二時許宣告不治。

警方將朱男帶回警局偵訊，他聲稱自己沒有工作缺錢花用，才找上阿姨要錢，起了口角一時激動，才持刀攻擊，他坦承水果刀是他買的，但否認自己本就有殺意，是衝動行凶。朱男情緒仍十分激動，說話顛三倒四，警方說，行凶動機仍需持續調查釐清，依殺人罪移送士林地檢署偵辦。

據悉，譚婦與丈夫都是高中退休國文名師，長年關心教改議題，反對課綱去中國化，過去教育部降低高中國文課程文言文比例時，還曾經到課程審議會場外舉標語陳情，也多次撰文向報社投稿，甚至曾應邀赴中國演說，發表對於論語教學的看法。

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