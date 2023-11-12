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首頁　>　社會

被酸「賺得比較多」 高雄男揮菜刀猛砍朋友爆頭奪命

郭男（左）持菜刀與員警對峙。（讀者提供）

郭男（左）持菜刀與員警對峙。（讀者提供）

2023/11/12 06:31

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市郭姓、葉姓、謝姓男子昨晚聚餐喝酒，郭男不滿被葉男酸「賺得比較多」，爆發口角衝突，郭男竟涉嫌拿起菜刀猛砍葉男的頭部奪命，謝男制止過程雙手受傷，趕緊就近衝到超商報案，警方獲報趕到將郭嫌制伏，詳細案情仍待調查釐清。

警方獲報到場，郭男仍持菜刀站在客廳，員警要求丟下菜刀，郭男不理會，雙方一度對峙；最後員警以警棍清理落地窗碎玻璃，衝進室內對郭男噴辣椒水，將他制伏上銬逮捕，酒醉的郭男還要求警方幫他擦拭眼部的辣椒水。

昨天深夜10點多，高雄市仁武分局大社分駐所獲報，指大社區中山路某鐵皮屋有人受傷，員警趕到現場，發現59歲謝姓男子雙手受傷，先由救護車送醫治療，無生命危險，64歲的葉姓男子倒在客廳，已無生命跡象。

67歲郭男坦承，他與葉男、謝男都是一般勞工朋友，平日會買酒菜在家聚餐、聊天，昨晚希望葉男幫忙支付費用，反被葉男酸他「賺得比較多」，雙方爆發口角衝突，最後拿出菜刀攻擊葉男。警方發現致命傷在頭部，報請檢方相驗釐清，依殺人罪嫌法辦郭男。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

郭男（中）酒後持菜刀砍死朋友。（讀者提供）

郭男（中）酒後持菜刀砍死朋友。（讀者提供）

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