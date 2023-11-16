台北市環保局代賑工持刀互砍 社會局：若此事屬實將取消派工

2名任職清潔隊男子持刀械互砍。（記者王冠仁翻攝）

2023/11/16 13:14

〔記者陳奕劭／台北報導〕任職於台北市環保局清潔隊2名男子今天（16日）凌晨在蘭州街持刀互砍，導致2死1重傷。警方調查發現，素有積怨的2人是「以工代賑」計畫代賑工。社會局表示，若此事屬實，將取消派工，未來半年不得重新申請，此外若被判刑、入監，將被註銷低收入戶資格。

任職於台北市環保局大同區清潔隊建成分隊56歲高姓男子與58歲王姓同事素有糾紛，今天（16日）凌晨高男找來友人廖男、李男助陣談判，3人會合後要王男出來理論。王姓男子出來談判不久，隨即在蘭州街大打出手，雙方持刀械互砍，3人皆被刺傷。

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警方趕到現場發現，高、廖遭刺傷不治，王男重傷在醫院觀察，李男嚇得落跑，清晨已被警察帶來釐清案情。

警方調查，高與王並非清潔隊正式員工或僱員，而是透過台北市社會局「以工代賑」計畫到清潔隊工作。

台北市社會局表示，若此事屬實，高與王2名男子違反台北市市民以工代賑輔導自治條例第14條，將取消這次派工，未來6個內不得重新申請。

社會局指出，如果男子被判刑、入監，低收入戶資格將會被註銷，不符「以工代賑」計畫資格，民眾應奉公守法。

任職於清潔隊台北市高姓男子今天凌晨找同事談判，雙方在蘭州街街頭持刀械互砍，高、廖兩人身中多刀倒臥在血泊中。（記者王冠仁翻攝）

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