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AI武器面臨「奧本海默時刻」 多國專家籲訂定規範防機器殺人

AI科技示意圖。（歐新社）

AI科技示意圖。（歐新社）

2024/04/30 21:14

〔編譯管淑平／綜合報導〕來自全球100多國的民用、軍事技術專家和官員，29日在奧地利開會，討論如何監管人工智慧（AI）技術結合軍事科技所帶來的風險，奧地利外交部長查倫柏警告，在AI自主武器系統上，正面臨「我們這一代的奧本海默時刻」，各國制定規範的時間已經不多。

「奧本海默時刻」意指被稱為「原子彈之父」的美國理論物理學家奧本海默（J. Robert Oppenheimer），在二次大戰期間協助美國開發原子彈並投入使用，之後提倡管控核武擴散。

隨著AI科技進展迅速，不需要人類決策介入就可進行擊殺的武器系統，也越來越接近成真，帶來道德和法律挑戰。包括烏克蘭和加薩等戰場，演算法和無人機已經在協助軍事行動規劃員，決定是否要打擊某個目標。

查倫柏29日在這場143國代表參與「自主武器系統與規範的挑戰」會議上說，「我們不能讓這個（奧本海默）時刻就這樣過去而不採取行動，現在就是時候，同意一份國際規範來確保人類的掌控權」他說，「至少要確保誰生、誰死這種影響最深遠的決定權，依然在人類手中，而非機器」。

目前全球多國已經採取行動，與企業合作將AI工具整合到其防禦系統，五角大廈向AI新創公司投入數百萬美元，歐盟上週與法國航空、防務公司「達利斯（Thales SA）」簽署合約，建立影像資料庫來協助評估戰場目標。

另外，以色列《+972》雜誌本月初披露，以軍正使用名為「薰衣草（Lavender）」的AI系統，輔助辨識狙擊目標。這份報導遭以國駁斥，不過，聯合國秘書長古特瑞斯表示，對於傳出在加薩軍事行動上運用AI科技「深感不安」，沒有任何生死應該交由冷冰冰的演算法來決定。

程式設計師出身、Google母公司Alphabet AI平台DeepMind技術的早期投資人塔林（Jaan Tallinn）指出，全球衝突蔓延，加上提供給各企業發展AI的資金誘因，增加了管控「殺手機器人」的挑戰。

他說，「我們已經看到，人工智慧所犯的大大小小錯誤，從把裁判的光頭誤認為是足球，到自動駕駛汽車無法辨識穿越馬路的行人導致行人死亡」，他呼籲，必須非常謹慎看待這些系統的準確性，無論是在軍事還是民用領域。

曾經在2017年一部短片中預測AI技術發展的物理學家艾奎爾（Anthony Aguirre）說，「殺人機器人的未來已經來了」，「我們需要一套由聯合國大會磋商的武器管控條約」。

不過，奧地利負責裁武事務官員克門特（Alexander Kmentt）認為，這方面牽涉的並非單項武器系統，而是綜合了軍民兩用科技，傳統的武器管控方式不會發揮作用，至少短期內不太可能達成，各國或許不得不運用各自的法律工具，如出口管制、人道法等，協助控制AI武器系統的擴散。

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