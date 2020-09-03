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    首頁　>　國際

    被印度突進4公里 中國憂藏人加入印軍會起連鎖反應

    2020-09-03 01:14:25
    中國解放軍派駐在中印邊界的官兵大多是習慣生活在低海拔地區的漢族，不容易適應高原惡劣環境。（路透檔案照）

    中國解放軍派駐在中印邊界的官兵大多是習慣生活在低海拔地區的漢族，不容易適應高原惡劣環境。（路透檔案照）

    〔即時新聞／綜合報導〕印度軍方8月31日表示，共軍8月29日至30日夜間，在班公錯湖（Pangong Tso）南岸發起軍事行動，企圖改變「實際控制線」現狀，印軍軍隊內有流亡藏人士兵，雖1人喪生，但成功阻止解放軍。知情人士指出，解放軍不但陷入被動，還被印度突進了4公里。

    印度8月底成功抵禦解放軍軍事行動。圖為印度總理莫迪（左二）7月視察前線。（美聯社檔案照）

    印度8月底成功抵禦解放軍軍事行動。圖為印度總理莫迪（左二）7月視察前線。（美聯社檔案照）

    根據《自由亞洲電台》報導，解放軍西部戰區發言人已經承認爆發衝突，但沒有透露戰情資訊，不過1名熟悉藏區局勢的薛姓消息人士指出，這次官方是在藏不住的情況下，才有限地公布了一些資訊，中方在這場衝突中失利敗北，「被人家印度突進了4公里，輸了唄。」

    薛姓消息人士表示，此類消息在中國國內絕對被嚴密封鎖，官方一貫是這麼處理事情的，此次印中衝突，當地原住民加入印度軍隊，直接打擊共軍，共軍被當地原住民、藏區民眾視為入侵者，情況不但使中方陷入窘境，尷尬不說，還要擔心整個西藏區域都出現連鎖反應，共軍無法出動藏人抵抗，官兵大多是不能適應高原惡劣環境的外來漢族。

    消息人士指出，西藏民眾多把解放軍視為入侵者。（路透檔案照）

    消息人士指出，西藏民眾多把解放軍視為入侵者。（路透檔案照）

    薛姓消息人士表示說：「在印度有很多本身是藏族人，本來他們就在那裡生存的，比如在爭議邊境的一些藏民。還有一部分呢，是50年代，隨著達賴喇嘛逃到印度去的這一部分人，他們一直視共產黨為敵人。這兩部分人，無論從哪個方面來講，他們都是會幫助印度軍隊。所以他們組成的特種部隊來攻打，這是很正常的。現在西藏這一部分藏民，他們還是奉達賴喇嘛為領袖的，對於跟共產黨作戰，甚至說推翻共產黨在西藏的統治，很多人是贊成的。」

    共軍此次在班公錯湖落敗，被印軍突進4公里。（路透檔案照）

    共軍此次在班公錯湖落敗，被印軍突進4公里。（路透檔案照）

    中共中央媒體1位陳姓消息人士則透露：「我們這邊好像反正就外交部和軍方的發言，那個軍方有發言。就這些，沒有別的了。8月31號的時候，《解放軍報》、《經濟日報》，還有好幾家央媒，推出了一個紀念抗美援朝70周年的一個東西，又在重提甚麼保家衛國，就是在重新喚起就是外敵入侵內部團結的這樣一種（宣傳）。他們覺得印度是美國的棋子呀，現在基本上普遍是這個論調。」

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