被印度突進4公里 中國憂藏人加入印軍會起連鎖反應

2020-09-03 01:14:25

〔即時新聞／綜合報導〕印度軍方8月31日表示，共軍8月29日至30日夜間，在班公錯湖（Pangong Tso）南岸發起軍事行動，企圖改變「實際控制線」現狀，印軍軍隊內有流亡藏人士兵，雖1人喪生，但成功阻止解放軍。知情人士指出，解放軍不但陷入被動，還被印度突進了4公里。

根據《自由亞洲電台》報導，解放軍西部戰區發言人已經承認爆發衝突，但沒有透露戰情資訊，不過1名熟悉藏區局勢的薛姓消息人士指出，這次官方是在藏不住的情況下，才有限地公布了一些資訊，中方在這場衝突中失利敗北，「被人家印度突進了4公里，輸了唄。」

薛姓消息人士表示，此類消息在中國國內絕對被嚴密封鎖，官方一貫是這麼處理事情的，此次印中衝突，當地原住民加入印度軍隊，直接打擊共軍，共軍被當地原住民、藏區民眾視為入侵者，情況不但使中方陷入窘境，尷尬不說，還要擔心整個西藏區域都出現連鎖反應，共軍無法出動藏人抵抗，官兵大多是不能適應高原惡劣環境的外來漢族。

薛姓消息人士表示說：「在印度有很多本身是藏族人，本來他們就在那裡生存的，比如在爭議邊境的一些藏民。還有一部分呢，是50年代，隨著達賴喇嘛逃到印度去的這一部分人，他們一直視共產黨為敵人。這兩部分人，無論從哪個方面來講，他們都是會幫助印度軍隊。所以他們組成的特種部隊來攻打，這是很正常的。現在西藏這一部分藏民，他們還是奉達賴喇嘛為領袖的，對於跟共產黨作戰，甚至說推翻共產黨在西藏的統治，很多人是贊成的。」

中共中央媒體1位陳姓消息人士則透露：「我們這邊好像反正就外交部和軍方的發言，那個軍方有發言。就這些，沒有別的了。8月31號的時候，《解放軍報》、《經濟日報》，還有好幾家央媒，推出了一個紀念抗美援朝70周年的一個東西，又在重提甚麼保家衛國，就是在重新喚起就是外敵入侵內部團結的這樣一種（宣傳）。他們覺得印度是美國的棋子呀，現在基本上普遍是這個論調。」

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