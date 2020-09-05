內蒙反漢語！族人員警「造反」拒鎮壓 美記者被驅逐

內蒙的蒙古族人2日在烏蘭巴托遊行，反對當局強迫漢語教學。（歐新社）

2020-09-05 00:54:38

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國官方強硬落實內蒙古自治區等少數民族小學、中學部份科目，以漢語取代原本採用的母語教學，引起內蒙蒙古族人強烈不滿。美國「洛杉磯時報」3日報導，官方甚至派員到居民家中，強迫簽署不再反對雙語計畫，否則就逮人。有蒙古族員警拒絕參與鎮壓，抵制當局的不合法的逮捕行動。

內蒙人連日來抗議強迫漢語教學政策，相關影片在社群網站上流傳，洛杉磯時報北京分社社長蘇奕安（Alice Su）親自到內蒙呼和浩特採訪，在內蒙古師範大學附屬實驗中學、呼和浩特民族實驗學校校門前和周邊，都見到當局派駐制服、便衣警員。

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內蒙居民鄂齊爾（Ochir Bao）說，她的孫子不得不回民族實驗學校上課，因為父母的工作單位威脅，若孩子不去上課，就開除他們，她說，希望孫子上學唸書，但是「也不能忘記自己的母語」，「我們活在什麼世紀？他們搶走了我們的權利」。

要求匿名的內蒙警方消息人士告訴該報，全內蒙自治區安全部隊都在超時工作，光是他工作的警局，過去2週每天都抓了幾個人，他向記者出示警方的逮捕令，表示每2到3小時就新的逮捕目標指示，通常是參與反漢語教學示威，或者在網路上聲援抗爭行動的人。

警方進入蒙古族人住家，要他們簽署承諾書不出言反對雙語計畫，民眾若不照做，就會被拘捕，在警方資料庫中被標記「重點人士」，即被認為對安全構成威脅，需要針對性的監控。這名消息人士說，「很嚇人」，被抓的包括老人、孕婦、中學生。

不過，這位蒙古族警員拒絕參與鎮壓行動，他還說，其他許多家裡有學齡孩童的蒙古族員警乾脆拒絕出勤，「我是蒙古人，我不抓蒙古人」，警方逮捕爭取母語權益的人「沒有法律基礎」。

該報一名記者在呼和浩特採訪時被便衣警察包圍、帶到一處警局扣留超過4小時，期間不准她聯絡美國大使館，「一名官員用雙手勒著她的喉嚨、把她推進一間囚室」。她最後獲釋，被驅逐出內蒙，由3名政府官員和1名警員押送上火車前往北京。洛杉磯時報後來證實，這名記者即是撰文的蘇奕安。

該名內蒙警方消息人士擔心，接下來情況會更糟，有西藏、新疆近年的遭遇為例，他不期望中國政府會對內蒙反對漢語教學的人手軟。「體制內有很多人反對當前的情況，但是我們被困著」，「我們需要世界的關注」。

內蒙自治區通寮市警方派員守在當地一所學校外。（美聯社）

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