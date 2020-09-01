內蒙反漢語示威官方宵禁 網傳大量裝甲運兵車現身街頭

網傳大量裝甲運兵車在8月31日晚間出現於內蒙古街頭。（圖截自Twitter影片）

2020-09-01 11:59:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國內蒙古自治區日前正式宣布，所有學校在9月1日新學期開始後，將求語文、歷史、道德與法治三科目一律使用國家統一編制教材，並強制以漢語取代蒙語授課，這項企圖弱化蒙語的政策，引發內蒙古當地人士強烈反彈，當地爆發大規模「公民不服從」運動，位在紐約的「南蒙古人權信息中心」通報，通遼市扎鲁特旗的首府魯貝市已在31日晚間實施宵禁，另有網路影片稱，同晚有大量裝甲運兵車現身內蒙古街頭。

南蒙古人權信息中心表示，學生、教師紛紛「罷課」，逃出校園，憤怒家長湧入各學校門口示威抗議，當地企業也對這項政策反感，甚至傳部份蒙古族警察拒絕配合逮補示威者，但隨當地抗議活動規模不斷擴大，當局也展開鎮壓行動，出動數百名鎮暴警察到場毆打示威者，通遼市科爾沁左翼中旗的一間中學爆一名蒙古族學生從高處墜下，南蒙古人權信息中心稱這名學生已身亡。

請繼續往下閱讀...

南蒙古人權信息中心也透露，通遼市扎鲁特旗的首府魯貝市已在31日晚間實施宵禁，禁止車輛進出市區，而Twitter上也出現1支影片，網友表示大量裝甲運兵車在同日晚間現身內蒙古街頭，但影片真實性仍有待確認。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法