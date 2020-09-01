內蒙反漢語示威官方宵禁 網傳大量裝甲運兵車現身街頭
〔即時新聞／綜合報導〕中國內蒙古自治區日前正式宣布，所有學校在9月1日新學期開始後，將求語文、歷史、道德與法治三科目一律使用國家統一編制教材，並強制以漢語取代蒙語授課，這項企圖弱化蒙語的政策，引發內蒙古當地人士強烈反彈，當地爆發大規模「公民不服從」運動，位在紐約的「南蒙古人權信息中心」通報，通遼市扎鲁特旗的首府魯貝市已在31日晚間實施宵禁，另有網路影片稱，同晚有大量裝甲運兵車現身內蒙古街頭。
南蒙古人權信息中心表示，學生、教師紛紛「罷課」，逃出校園，憤怒家長湧入各學校門口示威抗議，當地企業也對這項政策反感，甚至傳部份蒙古族警察拒絕配合逮補示威者，但隨當地抗議活動規模不斷擴大，當局也展開鎮壓行動，出動數百名鎮暴警察到場毆打示威者，通遼市科爾沁左翼中旗的一間中學爆一名蒙古族學生從高處墜下，南蒙古人權信息中心稱這名學生已身亡。
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南蒙古人權信息中心也透露，通遼市扎鲁特旗的首府魯貝市已在31日晚間實施宵禁，禁止車輛進出市區，而Twitter上也出現1支影片，網友表示大量裝甲運兵車在同日晚間現身內蒙古街頭，但影片真實性仍有待確認。
8月31日，在內蒙古多城市爆發抗議中共取消蒙語教學之時，#中共 裝甲運兵車出現在內蒙古街頭。 https://t.co/lFKKuA7tR9— Jennifer Zeng 曾錚 （@jenniferatntd） September 1, 2020
8月29-31日，#內蒙古 多地學生及家長持續反抗 #中共 取消 #蒙語 教學指令。— Jennifer Zeng 曾錚 （@jenniferatntd） September 1, 2020
8月30日， 內蒙古通遼市科爾沁左翼中旗舍伯吐一中蒙古族學校把學生關進學校裡，學生看到前來接應的母親被警察毆打，情急跳樓自殺，搶救無效。#文化滅絕 https://t.co/DXgOwVwr1Z