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    蒙語教學在校園恐被漢語取代 內蒙民運人士嘆：逼蒙古人造反

    民運組織「內蒙古人民黨」主席席海明認為，政府現在的蒙語政策就是逼著蒙古人造反。圖為慶祝內蒙古自治區成立70週年活動。（路透）

    民運組織「內蒙古人民黨」主席席海明認為，政府現在的蒙語政策就是逼著蒙古人造反。圖為慶祝內蒙古自治區成立70週年活動。（路透）

    2020-09-01 09:03:52

    〔即時新聞／綜合報導〕中國內蒙古自治區近日以來因漢語取代蒙語教學議題吵得沸沸揚揚，許多當地蒙古族老師及家長表達強烈不滿，內蒙古各地也因此出現抗議活動。雖然自治區教育廳廳長侯元出面緩頰，強調「統編教材」在內蒙古是分3年逐步實施，但旅居德國的民運組織「內蒙古人民黨」主席席海明認為，政府現在的作法就是逼著蒙古人造反，整體漢化也加速。

    根據《德國之聲》報導，席海明指出，內蒙古教育廳的作法只是一種緩兵之計，過去蒙語學校裡是從三年級開始學漢語，但解釋和註釋都是用蒙語，然而現在的雙語教育讓「早學漢語」這件事感覺沒什麼不好，但問題在於這是強行同化，也可以說是文化上的種族滅絕。

    席海明表示，漢人用漢語學習，蒙古族用蒙語學習，這是人的自然權利，內蒙古人們雖然對草原遭到破壞、藍天變霧霾有所不滿，但並沒有發生大規模反抗，但現在消除蒙古語的做法就是逼著蒙古人反抗，而作為蒙古人，蒙古語是身分標誌，中共現在卻想干涉蒙古人說蒙古語，而蒙古人一但不說蒙古語，整體漢化就會加速，而這可能也是中共的目的，在政治上實行「大一統」。

    報導中指出，北京政府在1981年鬆綁對內蒙古移民限制，導致內蒙古現在有超過80％的人口都是漢人，而目前內蒙古大多數蒙古族人都說漢語，但席海明指出，在內蒙古西部牧區和東部許多地方，蒙古族人還是習慣用蒙語思維，在家中也講蒙語，因此，蒙語授課不是奢侈品，而是一種必需品，中共新政策表現出一種違反常規的霸道和野蠻。

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