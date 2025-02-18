被爆蹺班打德州撲克 徐巧芯老公劉彥澧請辭台中市研考會主委獲准

劉巧芯老公劉彥澧請辭台中市研考會主委獲准。（記者蘇孟娟攝）

2025/02/18 22:26

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨立委徐巧芯在台中市政府擔任研考會主委的丈夫劉彥澧遭爆蹺班打德州撲克，劉彥澧今天（18日）親上火線說，是請個人特休假參加德州撲克合法運動競技錦標賽，之前約參加過10餘次，多是利用假日或下班時間，約有1、2次請特休假。台中市政府晚間10點發布，劉彥澧今晚請辭獲准，主委一職暫由研考會副主委黃銘暉代理。

劉彥澧說，今年1月間依規申請休假參與德州撲克競技比賽，雖為合法合規的錦標賽事，惟以公職身分參賽，社會仍有不同評論，本人再三思量後，為了不對市府團隊造成影響，今日晚間向市長遞出辭呈獲准。

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劉彥澧今早則說，是請個人特休假參加德州撲克合法運動競技錦標賽，之前約參加過10餘次，多是利用假日或下班時間參與，約有1、2次是請特休假；但民進黨中市議會黨團痛批根本輕忽市政，促他請辭專心去比賽；國民黨議會黨團則認為，劉個人的請假合法參賽行為，不應雙重標準以對。

民進黨團也質疑市長盧秀燕是否知情或支持，要求盧秀燕說清楚；不過，盧秀燕被問及此事僅微笑沒有回應。

劉彥澧說，被爆料的場景是今年1月上旬參加合法的百萬德州撲克競技錦標賽，並非最近參加，當時請一天個人特休假參加，比賽中雖使用籌碼，但只代表分數計分，不是金錢概念，並非賭博行為，他約參與過10餘次德州撲克比賽，多數是利用假日或下班時間參與，印象中約1、2次請個人特休假參賽，所請的假別均是公務人員每年有的14天特休假，沒有另外請事假。

他說，從大學起對德州撲克有興趣學習參賽，已往也曾得名獲獎金， 金額已記不清，這次被爆的比賽則未得名。

劉彥澧說，他虛心接受社會不同聲音，若認為公務人員利用休假或下班時間，也不適合參加這類活動，即使是合法比賽，「未來考慮可能不再參加了」，但盼勿因他個人的身分及政治攻防，讓活動被污名化。

不過，劉彥澧上午才自清一切合法，晚上就請辭獲准。

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