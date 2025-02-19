劉彥澧爆蹺班打牌請辭！ 徐巧芯讚有骨氣 溫朗東撂話：我剛暖身完畢

台中市府研考會主委劉彥澧請辭獲准。（記者蘇孟娟攝）

2025/02/19 00:03

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委徐巧芯的丈夫、台中市府研考會主委劉彥澧近日遭爆蹺班打德州撲克，引發外界批評，市府18日晚間證實劉彥澧請辭獲准。對此，徐巧芯在社群嘲諷批評她雙標的網友，喜孜孜地宣稱「這才叫政治責任」。不過爆料此事的時事評論員溫朗東，似乎沒打算收手，幾乎在同一時間撂話「比賽才剛開始」！

溫朗東17日爆料劉彥澧上班時間跑去打德州撲克，還多次出入永和私人賭場，消息一出引發輿論熱議。過往只要是民進黨的人捲入爭議，就跳出來窮追猛打的徐巧芯，這次丈夫被爆料卻輕描淡寫，稱「大家都是成年人了，自己可以也應該管好自己」，讓綠營和網友狠酸雙標。

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18日劉彥澧親上火線，回應稱他是請個人特休假，參加德州撲克合法運動競技錦標賽，雖為合法合規的錦標賽事，惟以公職身分參賽，社會仍有不同評論，本人再三思量後，為了不對市府團隊造成影響，今日晚間向市長遞出辭呈。而台中市府18日晚間10點左右證實，劉彥澧請辭獲准。

對此，徐巧芯馬上在臉書發文：「罵我雙標的蟾蜍，知道我們跟你不一樣了吧。這才叫政治責任，民進黨沒有的骨氣我們有！」但不少網友在底下留言狂刷「既然沒錯幹嘛辭職？」、「老話一句，沒有錯為啥請辭？」、「好了啦，被切割還能裝清高，真難看」、「這叫骨氣？沒錯幹嘛辭？」、「黃珊珊說過的話真好用：沒錯幹嘛辭」。

而爆料這件事的溫朗東似乎也沒有打算就此放過這對夫婦，徐巧芯PO文後，溫朗東馬上也在個人臉書撂話：「比賽才剛開始，而我也才剛暖身完畢！」

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