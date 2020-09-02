理不直氣不壯！警告內蒙古人別遊行 中國官員被嗆到說不出話
中國打壓內蒙的語文教育，也引起蒙古國民眾聲援，圖中的遊行人群正走向烏蘭巴托的中國大使館，抗議中國近來在內蒙古強推漢語教學，在內蒙同樣也有不少民眾上街抗議，但也有不少人遇到官方阻撓、「建議」他們別出門。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕中國政府近日因在內蒙古強行推動「雙語教育」，意即小學的「思想品德課」使用漢語授課；初中的歷史、政治課使用漢語授課；另外，新入學小學一年級生的教材將採用漢語教科書來教授漢文。此政策引發當地蒙古族民眾大規模抗議，認為是要消滅當地的蒙古語。知名推特帳戶「EnlightenMedia」今日上傳了一段影片，畫面中，中國政府派人登門告誡內蒙民眾別上街遊行、跟政府作對，竟被回嗆得說不出話來。
影片中可見，官員警告蒙古族女子，指稱上級要她們來「通知一下」不要參加遊行；而女子先是反問：「妳們上級是賽罕區的什麼人？什麼機構什麼單位？」但影片中兩名官員僅含糊回應，遊行是犯法的，「最好不要參加」。
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女子又接連反問：「我知道這是犯法的，但為啥妳們又來『建議』我們不要去參加這個遊行呢？」、「（妳們上級）既然沒做違法的事情，為啥要怕（人民上街遊行抗議）呢？還是意思我們蒙族以後連門都不能出了？連人也不能見了？」一連串問題讓上門的兩名政府官員完全招架不住。
影片下半段是一人在街頭大聲表達訴求，她反對從一年級就讓孩子學習漢語，因為時值七、八歲的孩子，連母語都還不流利，政府竟然還要再給孩子們加上一門中文語言課。她強調：「我們所有的家長不接受，孩子從一年級就學習漢語。」
該女子最後也呼籲：「請我們的黨和政府，來傾聽我們所有蒙古族同胞們的心聲！」
“我們只是通知你一下— EnlightenMedia （@enlightenmedia5） September 2, 2020
遊行是犯法的 最好不要參加
上級怕有遊行...
你們既然沒做違法的事情 為什麼要怕？
我們蒙族以後連門都不能出了？
請我們的黨和政府傾聽所有蒙古族同胞們的心聲...”
在中國遊行犯法，蒙古族正在被上門警告，並企求著黨和國家...僅僅為了保留他們對孩子的母語教育。#CCP #蒙古 pic.twitter.com/bdPmZhBYi0