捍衛母語！內蒙古人抗議漢語授課 華春瑩：政治炒作

中國外交部發言人華春瑩稱，蒙古族抗議的相關新聞「是別有用心的政治炒作」。（美聯社檔案照）

2020-09-04 00:14:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國要求內蒙古自治區學校以漢語教授核心課程，而非蒙古語，引發數萬人參與抗議和罷課行動。中國外交部發言人華春瑩今（3）日卻對此表示，「有關報導是別有用心的政治炒作。」

綜合外媒報導，蒙語學校過去是小學三年級才開始學漢語，新的「雙語教育」政策改成小一就要學漢語。家長、老師認為，小一的孩子連蒙語都還沒學好，就要學漢語，同時也擔心這個政策長期執行後會導致蒙語邊緣化、被漢語同化，最終蒙語消失。

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蒙族對此發起抗議活動，當地警方事後連發通報，大規模懸賞追緝至少百餘位抗議民眾，並揚言人群聚集就要查辦。

對此，中國外交部發言人華春瑩今天在例行記者會上直指相關報導是「別有用心的政治炒作」，表示國家通用語言文字是一個國家主權的象徵，學習和使用國家通用語言文字是每個公民的權利和義務。

華春瑩稱，中國政府依法在少數民族地區推廣國家通用語言文字，堅持各民族語言文字一律平等原則，依法保障各民族使用和發展本民族語言文字的自由。

華春瑩說，近年來中國國家教材委員會統一編寫語文、政治、歷史三科教材，自2017年起在全國中小學使用，內蒙古自治區等6個省區今年也開始使用，稱教材「不影響民族語言授課學校其他學科課程的設置」，並反問「不知道世界上其他國家有沒有像中國這樣制定專門法律並採取具體措施切實保護少數民族使用本民族語言文字的權利呢？」

中國內蒙古自治區民眾抗議政府實施「雙語」新制，擔心會導致蒙古語邊緣化。（歐新社檔案照）

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